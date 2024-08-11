雲林百年萬得醫院重修 年底完工找回土庫人共同回憶

雲林縣土庫鎮「萬得醫院」是1914年駱萬得醫師開業診所，迄今已百餘年，是早年土庫鎮重要的醫療據點，中西合璧的老醫院建築別具特色，電影「小鎮醫生的愛情」曾在此取景拍攝。建築外觀保留完好但內部已老舊。1年多前獲文化部補助修復，可望今年底完工，駱醫師家人表示，老家將公共化，無償提供給文史人士進駐，宣揚在地藝術文化。

位於土庫鎮中山路的萬得醫院，創建於1914年，是早年市區中心頗具規模的綜合醫院，設有內科、小兒科、婦產科及外科手術室，1954年由第2代駱雲從醫師接手，為人和善的駱雲從，更以「賺情不賺錢」為宗旨懸壺濟世，守護土庫小鎮居民健康，贏得「駱爸爸」美名。

萬得醫院建築中西合璧風格，1986年「小鎮醫生的愛情」電影曾在此取景，1995年醫院停業，駱雲從2016年辭世，百年老建築由其女兒駱芬美接手，曾無償提供給在地文史工作者進駐使用，內部諸多木造結構已老舊，獲文化部補助逾千萬元去年7月動工修復。

「修舊如舊更再舊」駱芬美希望過修建能夠找回原貌，重拾她兒時記憶。她說，這地方不單單只是救人的醫院，因空間大，又有後院，更是以前小孩共同聚集的場所，放學後常有朋友都會來找她玩，所以這棟老建築承載著土庫人許多珍貴回憶。

負責修復工程的林姓業者指出，老宅內部一些設施需以新工法施作包括排水溝等，但如何在新工法中賦於舊原貌，也是一種考驗和挑戰。