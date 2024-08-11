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手搖飲封膜印「統戰標語」顧客嚇呆 麻六茶道歉下架曝原因

中央社／ 雲林縣11日電

雲林斗六市手搖飲店「麻六茶」日前被網友踢爆，手搖飲封膜印有「和我的祖國一刻也不能分割」統戰標語惹議。 圖／截自Thread
雲林斗六市手搖飲店「麻六茶」日前被網友踢爆，手搖飲封膜印有「和我的祖國一刻也不能分割」統戰標語惹議。 圖／截自Thread

雲林斗六市手搖飲店「麻六茶」日前被網友踢爆，手搖飲封膜印有「和我的祖國一刻也不能分割」統戰標語惹議；林姓業者表示，當初進貨純粹成本考量，沒想太多，已下架。

有網友在社交平台Threads貼出照片並PO文「統戰無所不在，猜測店家為了壓低成本從淘寶買封膜，但這種字眼，我不相信店家自己沒有發現，不是敏感度過低，就是覺得無所謂，真的是嚇呆了。如果大家漸漸習以為常這種事情，這一切只會變本加厲」。

這名網友3天前PO出這貼文，引起社交平台近8000人關注，且有近900人轉發，引發議論紛紛。

使用統戰標語封膜的業者，為雲林縣斗六市手搖飲店「麻六茶」，林姓業者今天告訴中央社記者，經網友反應後，立即下架，沒有在使用；當初成本考量從中國整批購買封膜，並不會特別注意封膜上有什麼文字或圖案，這次引起消費者困擾，感到抱歉。

林姓業者指出，本身沒有政治傾向，只是從事小本生意的民眾，當初剛開始使用「和我的祖國一刻也不能分割」封膜，並沒有想太多，純粹只是成本考量，後來有消費者提醒後，就趕快下架，避免引起消費者過多聯想。

由 @isabellathatgirll 發佈
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手搖飲 消費者

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