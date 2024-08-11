雲林首場印尼國慶慶典 印尼國歌大合唱很感人

「印度尼西亞我們鄉土...在那裡我們奮起守護祖國...」雲林縣新住民姊妹協會首度舉辦獨立國慶文化節，迎接8月17日印尼國慶，數十名媽媽、小孩高唱印尼國歌，國旗飄揚，也準備印尼國宴大餐「葛當本」（Tumpeng），長期受印尼媽媽照顧的長照據點老人也表演「弄獅」歌舞，兩國人民歡樂交融喜氣洋洋，為印尼國家慶生，場面感人。

雲林縣印尼籍新住民約1300多人，多數居住在海線，這場印尼獨立國慶文化節在水林鄉大溝村舉行，吸引數十名新住民參加，雲林縣府、移民署、議員林哲凌、水林鄉代陳文正、調委會主席余國任等人共襄盛舉，並由在地長照據點長輩表演熱鬧喜氣的「弄獅」為印尼國慶慶典拉開序幕。

接著由全體印尼媽媽帶著小孩合唱印尼國歌，歌聲昂揚激盪，有人不禁落感動淚，新住民姊妹會理事長林麗美說，8月17日是印尼國慶，大家飄洋過海長居台灣，每天辛苦工作之餘也不忘自己國家，過去每逢節日最多只和家人通通電話，一解思鄉愁，今天首度舉辦國慶慶典，每個人無不歡天喜地同慶。

陳莎莉也說，印尼人每逢國慶或重要節日，「葛當本」堆成金字塔形的薑黃飯是必備的節慶料理，同時也吃蝦餅配白飯，藉以提醒每個人不忘獨立戰前粗茶淡飯的苦日子，但有莊嚴也有歡樂，「葛魯布烏當」不用手只張口吃吊蝦餅的趣味競賽，也是慶典的重頭戲，相當有趣。

今天多位印尼媽媽身穿印尼服裝表演傳統歌舞，印尼媽媽嫁結越南老公的一家人也穿著南洋服前來同慶，林麗美說，在異國為自己國家慶生，心情格外喜悅，大家一起吃家鄉慶典美食、玩遊戲、歡唱歌舞，宛若回到故鄉，心中有說不出的感觸，未來將會擴大舉辦。