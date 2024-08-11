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雲林首場印尼國慶慶典 印尼國歌大合唱很感人

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林第一場印尼國慶日慶典，印尼媽媽穿傳統服裝，精神昂揚高唱印尼國歌，相當感人。記者蔡維斌／攝影
雲林第一場印尼國慶日慶典，印尼媽媽穿傳統服裝，精神昂揚高唱印尼國歌，相當感人。記者蔡維斌／攝影

「印度尼西亞我們鄉土...在那裡我們奮起守護祖國...」雲林縣新住民姊妹協會首度舉辦獨立國慶文化節，迎接8月17日印尼國慶，數十名媽媽、小孩高唱印尼國歌，國旗飄揚，也準備印尼國宴大餐「葛當本」（Tumpeng），長期受印尼媽媽照顧的長照據點老人也表演「弄獅」歌舞，兩國人民歡樂交融喜氣洋洋，為印尼國家慶生，場面感人。

雲林縣印尼籍新住民約1300多人，多數居住在海線，這場印尼獨立國慶文化節在水林鄉大溝村舉行，吸引數十名新住民參加，雲林縣府、移民署、議員林哲凌、水林鄉代陳文正、調委會主席余國任等人共襄盛舉，並由在地長照據點長輩表演熱鬧喜氣的「弄獅」為印尼國慶慶典拉開序幕。

接著由全體印尼媽媽帶著小孩合唱印尼國歌，歌聲昂揚激盪，有人不禁落感動淚，新住民姊妹會理事長林麗美說，8月17日是印尼國慶，大家飄洋過海長居台灣，每天辛苦工作之餘也不忘自己國家，過去每逢節日最多只和家人通通電話，一解思鄉愁，今天首度舉辦國慶慶典，每個人無不歡天喜地同慶。

陳莎莉也說，印尼人每逢國慶或重要節日，「葛當本」堆成金字塔形的薑黃飯是必備的節慶料理，同時也吃蝦餅配白飯，藉以提醒每個人不忘獨立戰前粗茶淡飯的苦日子，但有莊嚴也有歡樂，「葛魯布烏當」不用手只張口吃吊蝦餅的趣味競賽，也是慶典的重頭戲，相當有趣。

今天多位印尼媽媽身穿印尼服裝表演傳統歌舞，印尼媽媽嫁結越南老公的一家人也穿著南洋服前來同慶，林麗美說，在異國為自己國家慶生，心情格外喜悅，大家一起吃家鄉慶典美食、玩遊戲、歡唱歌舞，宛若回到故鄉，心中有說不出的感觸，未來將會擴大舉辦。

縣府社會處科長周珈羽說，目前雲林新住民達1萬7千多人且逐月遞增，縣府除提供許多生活照顧，大家在特殊而有意義的日子，難得齊聚一堂慶祝印尼國慶日，讓國人深入了解印尼歷史文化，增進社區融合，意義非凡。

印尼媽媽製作印尼國慶及重要節日必備的金字塔薑黃飯。記者蔡維斌／攝影
印尼媽媽製作印尼國慶及重要節日必備的金字塔薑黃飯。記者蔡維斌／攝影
印尼國慶的「國宴」餐上布置國旗和各式節慶美食。記者蔡維斌／攝影
印尼國慶的「國宴」餐上布置國旗和各式節慶美食。記者蔡維斌／攝影
印尼媽媽製作印尼國慶及重要節日必備的金字塔薑黃飯及各式節慶佳餚。記者蔡維斌／攝影
印尼媽媽製作印尼國慶及重要節日必備的金字塔薑黃飯及各式節慶佳餚。記者蔡維斌／攝影
雲林第一場印尼國慶日慶典，印尼媽媽穿傳統服裝，精神昂揚高唱印尼國歌，相當感人。記者蔡維斌／攝影
雲林第一場印尼國慶日慶典，印尼媽媽穿傳統服裝，精神昂揚高唱印尼國歌，相當感人。記者蔡維斌／攝影
雲林縣舉辦第一場印尼國慶日慶典，數十位印尼新住民齊聚歡慶，十分感人。
雲林縣舉辦第一場印尼國慶日慶典，數十位印尼新住民齊聚歡慶，十分感人。
印尼國慶日還舉辦張嘴吃蝦餅的趣味競賽，媽媽只用口不用手，在最短時間把吊蝦餅吃完，趣味橫生。記者蔡維斌／攝影
印尼國慶日還舉辦張嘴吃蝦餅的趣味競賽，媽媽只用口不用手，在最短時間把吊蝦餅吃完，趣味橫生。記者蔡維斌／攝影

印尼 國慶 新住民

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