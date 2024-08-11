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台南普濟燈會前進日本仙台 400顆燈籠點亮希望

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
被票選為全台10大燈會之一的台南普濟燈會，今年參與《臺南400+》民間參與計劃，近期帶著400顆燈籠踏出國門，前往日本仙台商場展出。圖／南市文化局提供
被票選為全台10大燈會之一的台南普濟燈會，今年參與《臺南400+》民間參與計劃，近期帶著400顆燈籠踏出國門，前往日本仙台商場展出。圖／南市文化局提供

被票選為全台10大燈會之一的台南普濟燈會，今年參與《臺南400+》民間參與計劃，近期帶著400顆燈籠踏出國門，前往日本仙台商場展出，南市文化局表示，原汁原味的普濟燈會，以微小但充滿希望的燈籠，點亮台南與仙台共同經歷的過往，獲得日本當地不少居民青睞。

文化局表示，今年適逢台南400，感謝普濟文史協會參與《臺南400+》計畫，把台南帶到仙台Aquaignis商場，延續過去台南與仙台的密切交流與友誼；該處曾是311東日本大地震海嘯重災區，Aquaignis更象徵海嘯後再次燃燒起來的希望與熱情，與普濟文史協會以當代的手法振興在地傳統文化的目標完全一致。

台南市長黃偉哲則說，不論是地震、海嘯或過去幾年的新冠疫情，都不斷地提醒人們應重視與大自然環境的和諧共處，而在台南400的今年，市府也持續透過公司協力的精神，實踐台南與世界交陪的核心價值，未來仍會不斷用新的元素回應舊的歷史，展開當代面對未來。

此外，蘇俊穎掌中木偶劇團團長蘇俊穎也受邀前往，以一尊百年老戲偶介紹台灣傳統布袋戲及操作技巧，不僅讓戲偶走進人群之中，引起當地居民的興趣，更結合仙台主題開演，讓布袋戲偶化身為仙台桑，與台南大俠合作，逗趣的情節搭配適時的翻譯，獲得仙台民眾的讚賞。

最後，仙台Aquaignis商場表示，非常感謝來自台南的普濟文史協會，帶來這麼多花燈與精彩的演出，該展出將持續至8月25日。

被票選為全台10大燈會之一的台南普濟燈會，今年參與《臺南400+》民間參與計劃，近期帶著400顆燈籠踏出國門，前往日本仙台商場展出。圖／南市文化局提供
被票選為全台10大燈會之一的台南普濟燈會，今年參與《臺南400+》民間參與計劃，近期帶著400顆燈籠踏出國門，前往日本仙台商場展出。圖／南市文化局提供
蘇俊穎掌中木偶劇團受邀前往仙台商場展出，以一尊百年老戲偶介紹台灣傳統布袋戲及操作技巧，獲得仙台民眾的關注與讚賞。圖／南市文化局提供
蘇俊穎掌中木偶劇團受邀前往仙台商場展出，以一尊百年老戲偶介紹台灣傳統布袋戲及操作技巧，獲得仙台民眾的關注與讚賞。圖／南市文化局提供

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