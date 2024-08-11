快訊

食材、冰塊有蟑螂…員工抓老鼠 知名餐廳遭爆環境髒亂

獨／撐不住！花蓮人氣老屋飯店「葉宿文旅」預告熄燈

中職／王齊麟認證王柏融有些角度像李洋 大巨蛋重現「聖筊」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林郁婷奧運拳擊摘金 南市鐘表店霸氣二度贈手表

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
慶祝林郁婷奧運拳擊摘金，南市鐘表店霸氣二度贈手表，總監Sandra說，希望讓社會各界更重視運動競賽，為選手加油。圖 ／民眾提供
慶祝林郁婷奧運拳擊摘金，南市鐘表店霸氣二度贈手表，總監Sandra說，希望讓社會各界更重視運動競賽，為選手加油。圖 ／民眾提供

我奧運代表隊女子拳擊好手林郁婷今凌晨奪金舉國歡騰，台南市永康區1家鐘表店繼本月5日贈送50支手錶慶賀李洋、王齊麟「麟洋配」奧運奪金；今天中午再以林郁婷參賽57公斤級拳擊拿下金牌，再送出57支市價1680元女性手表，業者霸氣相挺，更讓拿到手表的民眾樂翻。

林郁婷這次展現強大心理素質及過人拳術，無畏性別風波，挺過流言蜚語惡意攻擊一路征戰挺進金牌戰，國人更是她強大後盾，今凌晨不少人起身觀戰，臉書、IG社群一片加油聲，在台灣鄉親企盼順利奪下金牌，國人欣喜若狂。

在台南永康經營逾30年的鐘表店，繼5日贈送50支手表給遊客慶賀「麟洋配」摘金，今天中午再送出57支市價1680元的女表與飲品150份，慶祝林郁婷奪我首面拳擊金牌，業者事前披露，吸引不少人來排隊領號碼牌。

搶下頭香的市民來自南市南區，他說自己5日也曾參與鐘表行的贈表活動，早就一路看好林郁婷會奪金，今凌晨就先趕到現場對面的超商等待，確定金牌就衝來排隊如願以償。

公司總監Sandra說，近期台灣選手在頻頻傳回奪牌捷報，公司決定以實際行動支持小將，希望提升台南鄉親對於體育賽事重視，希望讓社會各界更重視運動競賽，也為辛苦參賽的選手加油。

慶祝林郁婷奧運拳擊摘金，南市鐘表店霸氣二度贈手表，吸引民眾拿號碼牌排隊領取。圖 ／民眾提供
慶祝林郁婷奧運拳擊摘金，南市鐘表店霸氣二度贈手表，吸引民眾拿號碼牌排隊領取。圖 ／民眾提供

台南 金牌

延伸閱讀

奧運拳擊／隻字未提性別爭議 波蘭女將賽後大讚林郁婷：控制整場比賽

林郁婷暖心「為對手整理衣領」 蕭彤雯感動讚：溫暖善良極有風度

統神談林郁婷.....逆風認同對手「質疑性別」很正常 揭一癥結點

奧運拳擊／林郁婷強心臟奪金 外媒讚精彩表現回應詆毀誤解

相關新聞

林郁婷奧運拳擊摘金 南市鐘表店霸氣二度贈手表

我奧運代表隊女子拳擊好手林郁婷今凌晨奪金舉國歡騰，台南市永康區1家鐘表店繼本月5日贈送50支手錶慶賀李洋、王齊麟「麟洋配...

嘉義東石一日限定挖蛤蜊 吸引500多人「摸蛤仔兼洗褲」

嘉義縣東石商圈發展協會與嘉義縣東石鄉水產養殖產銷第6班（東石蛤蛤）今天聯合主辦「東石夏日蛤The Day」蛤蜊收成食漁體...

網紅質疑南市控制綠鬣蜥數量失策 南市府回應了

網路近日流傳一段影片，有網紅質疑南市府核准移除綠鬣蜥作業資訊緩不濟急，反助綠鬣蜥擴散，也抨擊辦理綠鬣蜥防治宣導教育講習會...

安心上學 台南南安國小通學步道啟用

台南市南安國小四周沒有人行道，上下學時間常見人車爭道、危及學童的安全，台南市政府爭取內政部國土署補助1460萬元興建通學...

嘉義八掌溪瓶頸河段 優先清淤

強颱凱米上月登台，嘉義縣山區逾千毫米雨量造成八掌溪溢堤、台鐵八掌溪橋路基中斷，由於部分河道泥沙堆置未清淤，挨批人禍，近日...

台南古禮「做16歲」慶成年 學子戴狀元帽躦鳥母宮

「做16歲」不僅是台南青少年的成年禮，更是全台獨一無二的傳統民俗，象徵青少年「轉大人」，今年適逢台南400，台南市政府攜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。