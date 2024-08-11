林郁婷奧運拳擊摘金 南市鐘表店霸氣二度贈手表

我奧運代表隊女子拳擊好手林郁婷今凌晨奪金舉國歡騰，台南市永康區1家鐘表店繼本月5日贈送50支手錶慶賀李洋、王齊麟「麟洋配」奧運奪金；今天中午再以林郁婷參賽57公斤級拳擊拿下金牌，再送出57支市價1680元女性手表，業者霸氣相挺，更讓拿到手表的民眾樂翻。

林郁婷這次展現強大心理素質及過人拳術，無畏性別風波，挺過流言蜚語惡意攻擊一路征戰挺進金牌戰，國人更是她強大後盾，今凌晨不少人起身觀戰，臉書、IG社群一片加油聲，在台灣鄉親企盼順利奪下金牌，國人欣喜若狂。

在台南永康經營逾30年的鐘表店，繼5日贈送50支手表給遊客慶賀「麟洋配」摘金，今天中午再送出57支市價1680元的女表與飲品150份，慶祝林郁婷奪我首面拳擊金牌，業者事前披露，吸引不少人來排隊領號碼牌。

搶下頭香的市民來自南市南區，他說自己5日也曾參與鐘表行的贈表活動，早就一路看好林郁婷會奪金，今凌晨就先趕到現場對面的超商等待，確定金牌就衝來排隊如願以償。