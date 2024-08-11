快訊

食材、冰塊有蟑螂…員工抓老鼠 知名餐廳遭爆環境髒亂

獨／撐不住！花蓮人氣老屋飯店「葉宿文旅」預告熄燈

中職／王齊麟認證王柏融有些角度像李洋 大巨蛋重現「聖筊」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義東石一日限定挖蛤蜊 吸引500多人「摸蛤仔兼洗褲」

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣東石鄉一日限定挖蛤蜊，吸引500多人摸蛤仔兼洗褲。圖／民眾提供
嘉義縣東石鄉一日限定挖蛤蜊，吸引500多人摸蛤仔兼洗褲。圖／民眾提供

嘉義東石商圈發展協會與嘉義縣東石鄉水產養殖產銷第6班（東石蛤蛤）今天聯合主辦「東石夏日蛤The Day」蛤蜊收成食漁體驗，吸引全台500名遊客參與，正值暑假期間，不少家長帶著小孩下養殖池挖蛤蜊，體驗「摸蛤仔兼洗褲」樂趣。

家長們帶著孩子赤腳走進蛤蜊養殖池，拿著自備的大鏟子、小鏟子賣力摸蛤蜊，體驗「摸蛤仔兼洗褲」傳統樂趣，活動還結合了夏日市集與食漁文化教育，周邊攤商加碼提供「代客料理」服務，只要帶著吐好沙的蛤蜊到市集，就可協助料理。

嘉義縣東石商圈發展協會理事長吳思蕙表示，活動獲得經濟部商業發展署活絡商圈補助計畫支持，希望推廣東石特色產業，也在周邊舉辦市集，吸引更多遊客來訪，進一步活絡當地經濟，未來將持續舉辦更多元化的活動，讓更多人了解並喜愛東石這片土地。

嘉義縣東石鄉一日限定挖蛤蜊，吸引500多人摸蛤仔兼洗褲。圖／民眾提供
嘉義縣東石鄉一日限定挖蛤蜊，吸引500多人摸蛤仔兼洗褲。圖／民眾提供
嘉義縣東石鄉一日限定挖蛤蜊，吸引500多人摸蛤仔兼洗褲。圖／民眾提供
嘉義縣東石鄉一日限定挖蛤蜊，吸引500多人摸蛤仔兼洗褲。圖／民眾提供
嘉義縣東石鄉一日限定挖蛤蜊，吸引500多人摸蛤仔兼洗褲。圖／民眾提供
嘉義縣東石鄉一日限定挖蛤蜊，吸引500多人摸蛤仔兼洗褲。圖／民眾提供

嘉義 東石 蛤蜊

延伸閱讀

空軍嘉義基地睽違6年開放 上萬人看戰機高難度翻滾、倒飛、9G小轉彎

空軍嘉義基地展出國造「銳鳶」無人機吸睛 嘉縣明天辦博覽會

影／鬼月驚魂…嘉義警官拜包公突倒地 民俗專家這樣解讀

嘉義基地明空中表演得看老天賞臉 地面裝備仍有看頭

相關新聞

林郁婷奧運拳擊摘金 南市鐘表店霸氣二度贈手表

我奧運代表隊女子拳擊好手林郁婷今凌晨奪金舉國歡騰，台南市永康區1家鐘表店繼本月5日贈送50支手錶慶賀李洋、王齊麟「麟洋配...

嘉義東石一日限定挖蛤蜊 吸引500多人「摸蛤仔兼洗褲」

嘉義縣東石商圈發展協會與嘉義縣東石鄉水產養殖產銷第6班（東石蛤蛤）今天聯合主辦「東石夏日蛤The Day」蛤蜊收成食漁體...

網紅質疑南市控制綠鬣蜥數量失策 南市府回應了

網路近日流傳一段影片，有網紅質疑南市府核准移除綠鬣蜥作業資訊緩不濟急，反助綠鬣蜥擴散，也抨擊辦理綠鬣蜥防治宣導教育講習會...

安心上學 台南南安國小通學步道啟用

台南市南安國小四周沒有人行道，上下學時間常見人車爭道、危及學童的安全，台南市政府爭取內政部國土署補助1460萬元興建通學...

嘉義八掌溪瓶頸河段 優先清淤

強颱凱米上月登台，嘉義縣山區逾千毫米雨量造成八掌溪溢堤、台鐵八掌溪橋路基中斷，由於部分河道泥沙堆置未清淤，挨批人禍，近日...

台南古禮「做16歲」慶成年 學子戴狀元帽躦鳥母宮

「做16歲」不僅是台南青少年的成年禮，更是全台獨一無二的傳統民俗，象徵青少年「轉大人」，今年適逢台南400，台南市政府攜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。