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嘉義東石一日限定挖蛤蜊 吸引500多人「摸蛤仔兼洗褲」
嘉義縣東石商圈發展協會與嘉義縣東石鄉水產養殖產銷第6班（東石蛤蛤）今天聯合主辦「東石夏日蛤The Day」蛤蜊收成食漁體驗，吸引全台500名遊客參與，正值暑假期間，不少家長帶著小孩下養殖池挖蛤蜊，體驗「摸蛤仔兼洗褲」樂趣。
家長們帶著孩子赤腳走進蛤蜊養殖池，拿著自備的大鏟子、小鏟子賣力摸蛤蜊，體驗「摸蛤仔兼洗褲」傳統樂趣，活動還結合了夏日市集與食漁文化教育，周邊攤商加碼提供「代客料理」服務，只要帶著吐好沙的蛤蜊到市集，就可協助料理。
嘉義縣東石商圈發展協會理事長吳思蕙表示，活動獲得經濟部商業發展署活絡商圈補助計畫支持，希望推廣東石特色產業，也在周邊舉辦市集，吸引更多遊客來訪，進一步活絡當地經濟，未來將持續舉辦更多元化的活動，讓更多人了解並喜愛東石這片土地。
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