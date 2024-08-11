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彷彿童話森林小屋 古蹟台南公園事務所修復完工

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
迄今有111年歷史的原台南公園事務所，在戰後時期曾是公園駐警隊辦公室，而現代化的公園駐警隊辦公室仍佇立在事務所前。記者萬于甄／攝影
迄今有111年歷史的原台南公園事務所，在戰後時期曾是公園駐警隊辦公室，而現代化的公園駐警隊辦公室仍佇立在事務所前。記者萬于甄／攝影

迄今有111年歷史的原台南公園事務所，獨特的硓𥑮石牆與木造屋頂，彷彿是隱身在森林之間的童話小屋，但在戰後時期卻曾是公園駐警隊辦公室、倉庫等；台南公園事務所歷經2年的修復工程，近期陸續完工，事務所原貌再現，也被譽為是全台最可愛的古蹟。

南市文化局指出，根據資料顯示，1913年台南公園營造由日本政府向當時台南在地仕紳募款，過程中也規畫設計公園事務所、宿舍及公共廁所等附屬建築物，並在同年8月底完工，而公園事務所戰後一度成為駐警隊辦公室、倉庫等使用，因此內部結構及空間早被多次修改建，已無法得知原有平面格局。

其中，最大的格局空間變更為建物後側及右側，敲除2側外牆後，往外擴建出6個房間及1間廁所，並成為如今看見的平面現況；台南公園事務所雖經過歷年修改建，但建築本體保存狀況相當良好，且具歷史、文化、藝術價值，2003年公告為市定古蹟，2022年啟動修復工程。

文化局表示，原台南公園事務所以原貌復原為前提進行修復工程，經費約2300萬，內容包含硓𥑮石牆既有裂縫與缺損修復、博風板復原、牆體耐震補強、門窗五金白蟻防治等，並增設消防設備及無障礙設施，近期已順利竣工，重現原始美麗的風貌；原台南公園事務所未來會做何安排，將與所有者工務局研議討論。

原台南公園事務所古蹟修復工程，以原貌復原為前提，歷經約2年時間總算完工。圖／南市文化局提供
原台南公園事務所古蹟修復工程，以原貌復原為前提，歷經約2年時間總算完工。圖／南市文化局提供
原台南公園事務所相當有特色的博風板，透過此次修復工程再度重現。記者萬于甄／攝影
原台南公園事務所相當有特色的博風板，透過此次修復工程再度重現。記者萬于甄／攝影
迄今有111年歷史的原台南公園事務所，歷經約2年的修復工程，近期陸續完工，讓事務所原貌再現，彷彿是隱身在森林內的童話小屋，也被譽為是全台最可愛的古蹟之一。記者萬于甄／攝影
迄今有111年歷史的原台南公園事務所，歷經約2年的修復工程，近期陸續完工，讓事務所原貌再現，彷彿是隱身在森林內的童話小屋，也被譽為是全台最可愛的古蹟之一。記者萬于甄／攝影

台南 廁所

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