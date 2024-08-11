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安心上學 台南南安國小通學步道啟用

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
台南安定南安國小全新打造通學步道 ，降低學童上學風險。圖／台南市政府提供
台南安定南安國小全新打造通學步道 ，降低學童上學風險。圖／台南市政府提供

台南市南安國小四周沒有人行道，上下學時間常見人車爭道、危及學童的安全，台南市政府爭取內政部國土署補助1460萬元興建通學步道，昨天宣布完工，啟用後可望大幅改善學生上下學安全。

台南市政府為改善校園交通安全，與國土署合作，利用退縮空間設置通學步道，第2期工程為擴大社區步道系統，校區臨南132線對側的步道建置計畫獲交通部補助650萬元，將建構友善及全齡無礙環境。

台南市政府表示，近年運用中央「提升道路品質計畫」、「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」及「永續提升人行安全計畫」，陸續改善校園周邊人車通行安全，截至目前有77校獲補助，已完成36校，41校執行中。市府今年持續向中央爭取補助17校，經內政部國土管理署核定，即可打造更多優質步道系統。

工務局表示，通學步道工程將學校周邊路口、大眾運輸、家長接送等納入人車分流建置計畫中，可建構學童安心、家長放心、居民散心的優質社區通路。

人行道 台南 校園

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