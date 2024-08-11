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嘉義八掌溪瓶頸河段 優先清淤

聯合報／ 記者魯永明陳雅玲／連線報導
強颱凱米上月登台，嘉縣山區累計逾千毫米雨量，造成八掌溪溢堤，沖毀縱貫鐵路八掌溪橋路基交通中斷，河道泥沙大量堆置未清淤挨批人禍。記者魯永明／攝影
強颱凱米上月登台，嘉縣山區累計逾千毫米雨量，造成八掌溪溢堤，沖毀縱貫鐵路八掌溪橋路基交通中斷，河道泥沙大量堆置未清淤挨批人禍。記者魯永明／攝影

強颱凱米上月登台，嘉義縣山區逾千毫米雨量造成八掌溪溢堤、台鐵八掌溪橋路基中斷，由於部分河道泥沙堆置未清淤，挨批人禍，近日降雨，外界擔心又溢堤，水利署第五河川分署已經緊急發包清理瓶頸河段；另強颱造成雲林縣多處地區積淹水，但是褒忠鄉有才寮大排沿線村落罕見未淹，第五河川分署證實是千餘公頃農地發揮滯洪功能，才免去一劫。

嘉義八掌溪溢堤造成水上鄉柳新村美上美社區淹1層樓高，議員王啟澧、詹琬蓁批河道未疏濬釀災，是人禍；第五河川分署表示，降雨量超過防洪設計標準，經立委蔡易餘、陳冠廷、王美惠、賴惠員介入協商，台糖已同意提供3處共54公頃土地做土方暫置場，約可堆置340萬立方公尺土方，執行瓶頸河道清淤工程。

第五河川分署指出，會優先清理台1線水上鄉至後壁區間，台鐵八掌溪橋到國道1號高速公路橋，長約3公里瓶頸河段，短期目標300萬立方公尺，全部13公里河段預訂8月底完成。

另雲林褒忠鄉有才寮大排沿線村落過去常淹水，水利署2021年利用台糖1111公頃農田，透過加高田埂、設置控制水門及整治排水溝等方式，暴雨期間將雨水蓄存農田中，減少村落淹水。這次凱米來襲罕見未淹，第五河川分署證實是千餘公頃農地發揮滯洪功能，縣府水利處長許宏博說，極端降雨，單靠工程難改善，建議中央推動農田在地滯洪政策，解少水患。

嘉義 淹水 雨量

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