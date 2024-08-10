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台南古禮「做16歲」慶成年 學子戴狀元帽躦鳥母宮
「做16歲」不僅是台南青少年的成年禮，更是全台獨一無二的傳統民俗，象徵青少年「轉大人」，今年適逢台南400，台南市政府攜手安平開台天后宮，以「成功啟航 穿越台南400」為主題，400名青少年遵循古禮科儀、祭拜祈福，最後由市長黃偉哲頒發證書，黃偉哲也期勉大家成為有擔當且有責任感的大人。
黃偉哲表示，「做16歲」是台南珍貴無比的傳統文化習俗，也是學子們人生旅途中最重要的里程碑，代表將逐漸邁向成年階段，開始承擔起更多社會責任，因此，期盼學子皆能抱持著樂觀態度，積極面對未來挑戰，成為有擔當且具有責任感的大人。
「做16歲」是慶祝青少年成年的民俗活動，家長會在農曆7月7日這天帶家中16歲的子女，前往廟宇祭拜「七娘媽」，祈求平安順利成人；台南各地廟宇安平開台天后宮、開隆宮、孔廟、關帝廟等，今也遵循古禮，讓禮生穿戴狀元服、帽，祭拜七娘媽、鑽過七娘媽亭完成儀式。
民政局指出，安平開台天后宮以藝術意象創作的「鳥母宮」，已成為安平做16歲的獨特標誌，廟方今年更特別安排每晚6點到10點「點亮」鳥母宮，增添夜間色彩，也期盼藉由民俗活動推廣，吸引更多國內外觀光客造訪。
此外，今年除實體做16歲成年禮活動，安平開台天后宮也提供「線上」做16歲體驗，透過網絡打破地域界限，以靈活、便捷的方式交流分享，希望讓更多民眾知道「做16歲」的歷史意義及典故，活動將持續到今年底為止，歡迎年滿15歲至18歲的青少年踴躍參加，詳情可洽官網查詢報名。
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