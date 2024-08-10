嘉市七夕情人節辦未婚聯誼 市府、地藏庵加碼萬元促成良緣
今天是七夕情人節，面對少子化、晚婚不生育，嘉義市政府鼓勵單身男女擴大社交領域，增加交往結婚機會，與九華山地藏庵合辦第2場「與月老有約愛+1」單身聯誼活動，市長黃敏惠與地藏庵董事長黃俊森宣布各加碼萬元，祝福在這場活動成功步入婚禮佳偶，期也盼參加者早日找到心儀的另一半。
20對未婚男女報名，參加人員有公職人員、國營事業等各行業優秀青年男女，活動設計「愛情來找碴」互動任務，獲勝者贏得超特別幸福嘉獎。
黃敏惠說，政府要在生育、托育、教育做家庭後盾，讓結婚新人安心成家，放心生小孩。市府祭出多項好康措施：辦單身聯誼、市民集團結婚，生育津貼每胎2萬2000元，還有托育補助及育兒津貼等。今年推出5項婦幼健康補助方案：孕婦產前檢查最高補助3500元、育齡癌友凍卵補助3萬5000元、凍精補助8000元、新生兒罕見疾病自費篩檢補助1000元、提供弱勢嬰幼兒免費口服輪狀病毒疫苗、補助孕婦乘車券4500元，讓青年男女結婚，生兒育女。
她說，因時代變化產生少子化與晚婚現象，感謝地藏庵董事長黃俊森率團隊加碼辦第2場未婚聯誼，在七夕情人節促成更多良緣。
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