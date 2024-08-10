人氣IP聚藍晒圖園區 文博會開箱23間台南在地品牌
台灣文化創意博覽會23日起盛大舉辦，台南概念展區3大核心展區，其中文創校區位於藍晒圖文創園區，集結園區內23間品牌、超過40場五感體驗與品牌小聚，還有cosplay遊行。
台南市文化局今天新聞稿表示，台灣文化創意博覽會23日至9月1日在台南盛大舉辦，台南概念展區以「Lesson：Ｄ」為主題，規劃「校本部」、「漫畫校區」及「文創校區」3大核心展區。其中文創校區位於藍晒圖文創園區，由台南在地團隊「趣味文創」與藍晒圖管委會共同承辦。
文化局表示，文博會藍晒圖展區主題「海島萬花筒」象徵海島中有著無限能量的多元文化與創意，主活動「文創萬花筒」集結IP、設計、文創、工藝多家品牌，展期邀請新銳藝術家Abei，以MASKBOY承載豐富生活樣貌與個性。
文化局指出，人氣台南在地吉祥物「魚頭君」，帶大家感受在地熱情；還有文博會期間限定貓貓吉祥物，現場展示多位大型公仔裝置藝術等你來捕捉；24日聯合台南應用科技大學漫畫系舉辦「出鏡嘉年華」cosplay派對走秀競賽，提供豐富獎品與精彩內容。
藍晒圖展區內23間台南在地文創品牌，舉辦手工製鞋、香氛、皮革鑰匙圈、手工藍染等手作體驗活動，民眾可體驗創作屬於自己的文博記念商品帶回家紀念；「品牌小聚」則是讓民眾藉由互動瞭解品牌的創業歷程與理念。
藍晒圖越夜越熱鬧，展期每天上午10時至傍晚6時盛大開幕，假日延長開放到晚間8時；開展活動「點燈前夜祭」將於23日下午5時登場，活動結合台南旅遊美食護照等優惠，可搜尋「海島萬花筒」或「藍晒圖文創園區」粉絲專頁。
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