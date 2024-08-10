聽新聞
test
0:00 / 0:00
阿里山神木下婚禮即將浪漫登場 限量15對新人今起報名
阿里山神木下婚禮10月20、21日將在香林神木平台見證愛情，今年融入中式婚禮典雅意境，為新人準備中式旗袍在百年神木下證婚，限量15對新人參加，今起開放報名，將安排入住阿里山英迪格酒店，親臨山林、雲海、日出、星空等阿里山夢幻景色。
阿里山神木下婚禮至今持續舉辦18年，是台灣觀光雙年曆的國際活動，結合兩大特色儀式，包括阿里山鄒族部落婚禮體驗、香林神木平台證婚，通過部落婚禮充滿寓意的結婚習俗，在香林神木群環繞的森林系婚禮場景，於神木前互許真愛諾言，營造終身難忘浪漫回憶。
阿里山管理處指出，神木下婚禮從今天七夕情人節開始報名，至8月24日截止，限量15對新人參加，每對新人報名費1萬3140元，將安排入住海拔最高英迪格酒店，還有專屬新秘團隊TORI.K桃林專業彩妝造型、婚紗拍攝團隊GM Studio喬治麥斯美式婚禮婚紗。
阿里山管理處處長洪維新說，近年成功打造阿里山「神木下婚禮」品牌形象，邀請海內外佳偶在阿里山見證愛情，相伴一生；阿里山日出、雲海、晚霞、森林與林業鐵路五奇美景，都值得大家一起賞玩及品味，盼有情人終成眷屬，創造更多人生美好記憶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言