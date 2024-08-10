阿里山神木下婚禮即將浪漫登場 限量15對新人今起報名

阿里山神木下婚禮10月20、21日將在香林神木平台見證愛情，今年融入中式婚禮典雅意境，為新人準備中式旗袍在百年神木下證婚，限量15對新人參加，今起開放報名，將安排入住阿里山英迪格酒店，親臨山林、雲海、日出、星空等阿里山夢幻景色。

阿里山神木下婚禮至今持續舉辦18年，是台灣觀光雙年曆的國際活動，結合兩大特色儀式，包括阿里山鄒族部落婚禮體驗、香林神木平台證婚，通過部落婚禮充滿寓意的結婚習俗，在香林神木群環繞的森林系婚禮場景，於神木前互許真愛諾言，營造終身難忘浪漫回憶。

阿里山管理處指出，神木下婚禮從今天七夕情人節開始報名，至8月24日截止，限量15對新人參加，每對新人報名費1萬3140元，將安排入住海拔最高英迪格酒店，還有專屬新秘團隊TORI.K桃林專業彩妝造型、婚紗拍攝團隊GM Studio喬治麥斯美式婚禮婚紗。