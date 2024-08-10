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疫後缺工補不滿 雲林徵才開逾千職缺
疫後產業復甦大缺工，勞動部今天在雲林縣斗六市舉辦今年最大場徵才活動，現場開出1250多個職缺，比去年同期多出近500個職缺，有業者開出50K薪資誠徵會計，現場媒合率約4成。
勞動部今在雲林榮譽國民之家舉辦「薪薪相映 幸福七夕」徵才活動，現場25家廠商含代收廠商釋出1250個職缺數，其中德欣先進開出薪資50K起誠徵會計人才，矽品精密也祭出起薪40K起，徵求62個各類工程師職缺。
斗六就業中心表示，今年職缺數比去年徵才活動多出近500個，推估是因為疫情趨緩國內民生消費需求大增，帶動各產業訂單增量，以至需較多人力支應。
上午現場湧入600多人求才，斗六就業中心表示，求職人數比往年略增，現場統計的媒合率約為4成左右，因廠商尚會帶回履歷再次檢視，所以媒合率應該會再更高。
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