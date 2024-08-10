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歸仁釋迦節七夕浪漫開跑 黃偉哲邀民眾品嘗在地好特產

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
歸仁釋迦節七夕浪漫開跑，市長黃偉哲邀民眾品嘗在地好特產。圖／台南市政府提供
歸仁釋迦節七夕浪漫開跑，市長黃偉哲邀民眾品嘗在地好特產。圖／台南市政府提供

歸仁區農業盛事「歸仁釋迦節」今天在歸仁區仁壽宮廟埕熱鬧登場，邀請超過60攤釋迦、農特產、美食攤位，因適逢七夕情人節，舉辦七夕加碼限定活動，吸引不少民眾參加。市長黃偉哲到場表達支持，邀請各地民眾到歸仁來品嘗美味釋迦。

黃偉哲表示，每年舉辦釋迦節，就是為了打開「歸仁釋迦」品牌知名度，今年取名為「好釋來了」，是諧音歸仁好事來了，也象徵著歸仁釋迦的豐盛上市。

活動自上午9點半到下午4點，邀請釋迦、農特產、美食攤位，60多攤位釋迦攤商就有32家。現場還有在地青農展售行銷在地農特產品，除了釋迦也有芭樂、花生、玉米筍、火龍果、蜂蜜等。

歸仁區長朱雅宏表示，活動安排2場釋迦鐵馬小旅行活動，帶民眾騎自行車沿自行車道到釋迦園參觀，深入了解釋迦的種植與生長過程。完成釋迦鐵馬小旅行者贈好禮一份。現場安排「釋迦吊飾DIY」活動，讓民眾製作屬於自己獨一無二的釋迦吊飾，體驗手作的樂趣。

因逢七夕情人節，為增添活動浪漫甜蜜氛圍，區公所特別選定下午13點14分這個時間，舉辦七夕加碼限定活動，讓情人們在「一生一世」這個浪漫時刻，完成情人節指定任務，獲得限量七夕好禮，讓在場每一對情人感受到滿滿甜蜜與幸福，留下難忘回憶。

區公所表示，特別策畫「集章抽好禮」活動，民眾只要在活動現場集滿指定章數，即可參加抽獎，超過百項好禮大放送，現場還有趣味互動遊戲及精彩表演節目，如川劇變臉、夢幻泡泡及驚奇魔術等親子互動表演，增加趣味與歡樂。

歸仁區農會總幹事翁淑雲表示，為提升農業競爭力，帶動農業整體發展，感謝農民用心栽種與對農業的付出，特別於活動表揚27位模範農民，嘉勉他們這一生對在地農特產品的貢獻與辛勞。立委王定宇、陳亭妃及市議員吳禹寰、杜素吟、陳皇宇也到場共襄盛舉。

歸仁釋迦節七夕浪漫開跑，市長黃偉哲邀民眾品嘗在地好特產。圖／台南市政府提供
歸仁釋迦節七夕浪漫開跑，市長黃偉哲邀民眾品嘗在地好特產。圖／台南市政府提供
歸仁釋迦節七夕浪漫開跑，市長黃偉哲邀民眾品嘗在地好特產。圖／台南市政府提供
歸仁釋迦節七夕浪漫開跑，市長黃偉哲邀民眾品嘗在地好特產。圖／台南市政府提供
歸仁釋迦節七夕浪漫開跑，市長黃偉哲邀民眾品嘗在地好特產。圖／台南市政府提供
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七夕 情人節 黃偉哲

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