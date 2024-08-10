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凱米八掌溪溢堤釀嘉南縣市洪澇挨批人禍 水利署加快清淤瓶頸河段

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
水利署五河分署執行八掌溪瓶頸河道清淤，優先針對台1線嘉縣水上鄉至台南市後壁區之間，縱貫鐵路八掌溪橋到國道1號高速公路橋， 長約3公里瓶頸河段清淤。圖／五河分署提供
水利署五河分署執行八掌溪瓶頸河道清淤，優先針對台1線嘉縣水上鄉至台南市後壁區之間，縱貫鐵路八掌溪橋到國道1號高速公路橋， 長約3公里瓶頸河段清淤。圖／五河分署提供

強颱凱米上月登台，嘉縣山區累計逾千毫米雨量，造成八掌溪溢堤，溪畔嘉南縣市居民洪澇災情，還沖毀縱貫鐵路八掌溪橋路基交通中斷，部分河道泥沙大量堆置未清淤挨批人禍，台鐵與水利署五河分署搶修，台鐵恢復通車，洪水消退，因近日降雨不斷，外界擔心八掌溪又溢堤釀災，五河分署發包緊急清淤瓶頸河段，全部範圍13公里河段，預訂8月底完成。

八掌溪溢堤造成水上鄉柳新村美上美社區洪澇災情，水淹1層樓高，數百名災民受困家具泡湯，災後，議員王啟澧、詹琬蓁批河川未疏濬，河道有樹木，抽水站老舊量能不足，批災情是天災加人禍；第五河川分署說，降雨量太大超過防洪設計標準，平時疏濬，災後擴大清疏。

凱米風災後清淤急迫，五河分署為無處堆置清淤大量土方所苦，經立委蔡易餘、陳冠廷、王美惠、賴惠員邀台糖等相關單位協商，獲台糖同意提供嘉南3處台糖土地，做清淤土方暫時暫置場，合計54公頃，可堆置340萬立方公尺土方，五河分署報嘉檢防不法份子介入緊急清淤採購工程，順利完成工程發包。

五河分署說，執行八掌溪上下游瓶頸河道清淤，優先針對台1線嘉縣水上鄉至台南市後壁區之間，縱貫鐵路八掌溪橋到國道1號高速公路橋， 長約3公里瓶頸河段，預計清淤總量90萬立方公尺，八掌溪緊急清淤工程已在日前展開，緊急清淤短期目標300萬立方公尺，清淤範圍將由下游往上游擴大至「通合橋」段，延伸至國道1號高速公路橋下游，合計約13公里河段。

強颱凱米上月登台，嘉縣山區累計逾千毫米雨量，造成八掌溪溢堤，沖毀縱貫鐵路八掌溪橋路基交通中斷，河道泥沙大量堆置未清淤挨批人禍。記者魯永明／攝影
強颱凱米上月登台，嘉縣山區累計逾千毫米雨量，造成八掌溪溢堤，沖毀縱貫鐵路八掌溪橋路基交通中斷，河道泥沙大量堆置未清淤挨批人禍。記者魯永明／攝影
水利署五河分署執行八掌溪瓶頸河道清淤，優先針對台1線嘉縣水上鄉至台南市後壁區之間，縱貫鐵路八掌溪橋到國道1號高速公路橋， 長約3公里瓶頸河段清淤。圖／五河分署提供
水利署五河分署執行八掌溪瓶頸河道清淤，優先針對台1線嘉縣水上鄉至台南市後壁區之間，縱貫鐵路八掌溪橋到國道1號高速公路橋， 長約3公里瓶頸河段清淤。圖／五河分署提供
強颱凱米上月登台，嘉縣山區累計逾千毫米雨量，造成八掌溪溢堤，沖毀縱貫鐵路八掌溪橋路基交通中斷，河道泥沙大量堆置未清淤挨批人禍。記者魯永明／攝影
強颱凱米上月登台，嘉縣山區累計逾千毫米雨量，造成八掌溪溢堤，沖毀縱貫鐵路八掌溪橋路基交通中斷，河道泥沙大量堆置未清淤挨批人禍。記者魯永明／攝影

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