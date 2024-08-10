雲林藝術宅急便 唐美雲歌仔戲團睽違5年 重新詮釋哪吒傳

雲林縣近年推出「藝術宅急便」下鄉巡演活動，將文化藝術帶進各鄉鎮，平衡城鄉藝文資源，今年以雲林迴旋曲為主題，8月邀請唐美雲歌仔戲團、壞鞋子舞蹈劇場、南方二重唱與雲林薩克斯風管樂團等表演藝術團體演出，全部免票入場，其中唐美雲歌仔戲團睽違5年再度於雲林演出，將重新詮釋哪吒傳。

今年「藝術宅急便」活動從7月開跑，一直到10月，將在雲林縣海線10鄉鎮麥寮、台西、四湖、口湖、北港、元長、東勢、崙背、褒忠及水林，由國內知名表演藝術團體下鄉巡演，演出團隊包含音樂、特技互動、戲劇等，8月邀請唐美雲歌仔戲團、壞鞋子舞蹈劇場、南方二重唱與雲林薩克斯風管樂團演出。

文化觀光處長陳璧君表示，南方二重唱的和聲展現深厚的音樂底蘊，結合雲林縣薩克斯風管樂團的百人演奏會，將透過動感的旋律、雄壯的和聲，讓觀眾感受到音樂的力量與魅力；唐美雲歌仔戲團睽違5年回到雲林演出，以獨特的藝術視角創新詮釋哪吒傳，此次帶入現代化舞台技術，精心設計燈光、音響和視覺效果，將觀眾帶入哪吒的奇幻世界；壞鞋子舞蹈劇場將帶來一場探討人與自然的關係的精彩演出。

文觀處表示，藝術宅急便8月演出活動有8月17日在四湖參天宮由南方二重唱團體與雲林薩克斯風管樂團百人演奏，8月24日在北港1911好庫園區，由唐美雲歌仔戲團青年團帶來「哪吒傳」，8月28、29、30日由雲林縣傑出表演者也壞鞋子舞蹈劇場至麥寮拱範宮、褒忠順天宮、水林通天府演出；接下來9、10月由當代馬戲及布袋戲團到麥寮及東勢接續演出。