台南安定南安國小全新打造通學步道 降低學童上學風險

台南市政府今天公告安定區南安國小周邊通學步道完工。工務局表示，原本學童常行走在車道上很不安全，爭取內政部國土署補助1460萬元興建通學步道，啟用後「將大幅改善學生上下學安全」。

南安國小校園原本日常生活四周沒人行道，上下學時間常見人車爭道、危害學童與家長安全。步道連接學校南北兩座原來無法步行相通的校門，並針對行人安全停等空間、家長接送及周邊路口安全等改善。

工務局表示，市府重視校園交通安全，工務局與南安國小、國土管理署、交通局、教育局、區公所等跨機關合作，學校退縮空間設置通學步道，第二期為擴大社區步道系統，校區臨南132線對側也將建置步道計畫並獲交通部補助650萬元，將接續辦理，優化學童通學步道，建構友善及全齡無礙環境。

市府表示，運用中央「提升道路品質計畫」、「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」及「永續提升人行安全計畫」，改善校園周邊人車通行安全，截至目前獲核定補助77校，已完成36校，執行中41校。另市府於今年也持續向中央爭取補助17校，內政部國土管理署核定，即可打造更多優質步道系統。

工務局說，通學步道工程是跨機關與社區合作，將學校周邊路口、大眾運輸、家長接送等一併納入整體人車分流建置計畫，優化人車通行安全，建構學童安心、家長放心、居民散心的優質社區通路。