七夕情人節 嘉義縣熱門情人山海約會景點祝福追愛成功

今天周末七夕情人節，許多情侶安排出遊，嘉義縣文觀局說，縣轄有多處熱門情人約會必訪景點，包括山景、海景、湖景、茶園、星空，在浪漫景點營造滿滿儀式感，與愛人共度愉快情人節。

喜歡打卡拍照情侶、旅客，不能錯過以愛情為主題的「牛埔仔愛情大草原」，大型裝置藝術品怎麼拍都好看，愛情大草原位在台18線32公里，是進入阿里山國家風景區景點，園區裝置藝術大多以「愛情」與「阿里山」為創作主題，一眼望去綠油油草原，半層樓高的純白色大禮盒還有一顆火熱的愛心佇立，在綠色草地上格外引人注目，也讓情人們再次回味甜蜜的時光。

隨著阿里山公路向前，抵達番路鄉觸口「天長地久寶堂」，吸引許多男女向月下老人求姻緣，附近有2座80餘年歷史吊橋，為紀念天長節（日本天皇生日）和地久節（皇后生日），命名「天長橋」和「地久橋」，相傳和喜愛的人攜手共遊能白頭偕老。

求婚可以到「瑞峰1314觀景台」（海拔1314）、「大風埕觀日峰」（海拔1420 ），站在諧音一生一世及一世愛你，在360度視野茶園景緻與伴侶許下愛的誓言；強颱凱米災後，近日又有降雨，山區交通注意安全，先洽詢、上網查詢路況，快樂出門、平安回家。