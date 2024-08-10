鄉親鄉情／「龍鳳獅」傳人 吳登興熱中保存文資

雲林縣北港鎮百年武館德義堂第5代傳人吳登興，傳承父親的龍鳳獅，潛心練就「弄獅」好功夫，奪獎無數，自學花燈手藝，成為國內最年輕登錄雙項無形文化資產保存者，他斜槓走進校園授藝，多年來門徒逾3千遍布全國，成為全球僅存中華傳統藝術「龍鳳獅」傳人。

43歲吳登興集傳藝榮耀於一身，協助地方工藝、古物、歷史建築、表演藝術和藝師，爭取政府文資列冊，至今從他手中成功爭取列冊項目40多項，奠定地方文化資產永續。創建於清咸豐元年（1851年）北港古老曲館「集雅軒」，是第1個爭取列為古蹟社團館舍，北港飛龍團百年大龍旗是雲林首件列冊古物，北港剪黏大師許哲彥等多位傳統工藝師努力，成為無形文資保存者。

對文資登錄一竅不通的他，靠著4歲追隨父親跑陣頭口述記憶，鑽研《文化資產保存法》，潛心研究撰寫古蹟與文物提存計畫報表，如今文資法倒背如流，被稱為「文史人士」，自認不愛讀書的他笑說「受之有愧」。

吳登興透露熱中爭取官方認證，主因是父親吳炎林奉獻地方民俗陣頭，1992年政府推倡薪傳獎，父親獲提名把機會讓給他人，至今仍為父親遺憾不捨，決心幫更多人爭取得獎或列冊榮耀。

吳登興傳承父親龍鳳獅團、手作獅頭、鑼鼓鎖吶樣樣精通，20歲當國家舞獅裁判，走進校園傳授燈藝舞獅，手工細緻，曾是台北龍山寺等各大廟花燈藝師，跨國受邀製燈，燈藝享譽海內外，26歲榮獲「雲林瑰寶」。

「藝陣傳承才是民俗生命！」吳登興成長武藝之家，打出一片天，別人眼中「大師級」的他，廟會陣頭常見他敲鑼打鼓、吹嗩吶平實身影穿梭街巷，街頭是他「弄獅人生」精彩舞台，挽救民俗技藝於危亡，獻給一度錯失薪傳獎的父親。