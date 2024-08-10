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太保選拔稻米達人 74歲農民奪冠
嘉義縣太保市土壤肥沃、日照充足，耕地4500公頃，稻米占1800公頃，太保農會輔導農民種台南20號，昨天舉辦稻米達人選拔賽，吸引14名資深農民參賽，經評審從化學檢測、口感品鑑後，74歲農民官德利以84.65分奪冠，將代表太保參加全國賽。
種有機米20年的農民官德利說，在農會有機米產銷班種稻多年，今年首次嘗試台南20號，試種面積約1甲地，以有機種植方式，與過往差異不大，按部就班聽從班長指導，還需再多種2年才能掌握病蟲害等資訊，對參加全國賽有信心，希望為家鄉爭光。
太保農會邀請專家以田間檢查、性狀評分、官能品評等3項標準綜合評鑑，農民官德利獲冠軍1萬5000元獎金，農民賴仲絃獲亞軍1萬2000元獎金，農民蔡雄賓獲季軍9000元獎金，其餘7名農民獲優勝3000元獎金，冠軍農民將代表太保參加「台灣稻米達人選拔」。
太保農會總幹事黃靜玉說，前年起輔導農民培育台南20號，打造「日光白玉」有機米品牌，去年缺水休耕停種1年，今年接續種植試種成功，舉辦稻米達人選拔吸引14名農友參加，很多都是有機稻米班資深農友，盼繼續培育安全的台灣好米。
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