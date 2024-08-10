1.5億新校舍啟用 南市立人國小附幼 吸引越區搶讀

台南市提高公幼競爭力，降低家長寒暑假育兒負擔，中央全面補助寒暑假含餐點每月最多收費2千元，暑假開辦率達96%，幼生人數創4200名新高，行政院副院長鄭麗君昨天視察立人國小附設幼兒園，斥資1億5千萬元新校舍8月啟用，從5班增至11班，空間明亮寬敞，讓鄭麗君很肯定，校方表示，全額招滿還吸引越區就讀。

鄭麗君由教育部長鄭英耀陪同，鄭麗君說，政府提供家長更友善育兒措施，除加速加量提升公共化教保服務供應量，配合準公共幼兒園加入，至7月提供超過60萬平價就學名額。

鄭麗君表示，暑假全國延長教保服務有2399所園所提供，涵蓋率92%，賴清德總統提0到6歲國家一起養2.0，目前送托率0至2歲提升到22%，3至6歲82%，關鍵是2歲專班，目前已6千班，未來2年再增加200班。

立人校長王全興表示，附設幼兒園斥資1.5億元新建校舍，獲國家卓越建設獎，8月啟用招生，從5班增到11班，包括新增4班2歲專班，外加學前特教班1班，共216名學生，提供延後照顧到6點至6點半，寒暑假每天上午8點開到下午6點，招收滿額，還有從安平、東區和南區越區就讀。

副市長葉澤山說，台南幼兒就讀幼兒園比率接近9成，規畫增設公幼及非營利幼兒園227班5283名，輔導私幼轉型準公共幼兒園，至今已達206園，超過2萬9000人服務量，預計2歲專班再增加77班1103名。