視察岸內糖廠影視基地送大禮 鄭麗君讚「台灣故事搖籃」

中央社／ 台北9日電
行政院副院長鄭麗君（圖）。圖／中央社
行政院副院長鄭麗君（圖）。圖／中央社

台南鹽水區岸內糖廠影視基地已成為國家級影視基地，行政院副院長鄭麗君今天視察時表示，岸內糖廠影視基地已產製多部膾炙人口作品，成為孕育台灣故事的搖籃，政府將持續投入經費支持後續計畫，盼產出更多感動人心的影視作品。

鄭麗君今天視察台南鹽水區的岸內糖廠影視基地，這是她擔任文化部長時，與台南市政府共同合作的活化計畫。行政院今天透過新聞稿表示，鄭麗君致詞時表示，「岸內糖廠影視基地計畫」第1階段由中央編列新台幣3.8億元經費，台南市政府投入2.3億元經費，共同完成多項工程與搭建補助等相關作業。

鄭麗君說，岸內糖廠影視基地6年來已計有17部劇組團隊進駐拍攝，產出作品包括榮獲金鐘獎殊榮的「斯卡羅」、「嘉慶君遊台灣」、「牛車來去」等，成為一個孕育了很多重要產品的影視基地。

為使岸內糖廠影視基地更臻完備，鄭麗君表示，台南市政府再提出2025年至2028年第2階段的計畫，總經費16億800萬元，中央補助款11億2500萬元，國發會預計8月底前審議核定計畫，文化部也已於明年編列2億元左右經費，期盼能完成後續時代場景搭建、建置攝影棚、完善製片廠機能與設備採購等核心建設。

鄭麗君指出，在中央地方合作下，岸內影視基地計畫將有效吸引民間投資和參與，打造出兼具影視專業、觀光遊憩的多功能聚落空間，匯聚電影旅遊、時代建築導覽與歷史主題等多元文化體驗，未來也將規劃部分開放，讓國內外影迷能親臨其境，感受影視作品背後的歷史氛圍，再進一步將岸內影視基地發展為影視文化的體驗園區。

台南 鄭麗君

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