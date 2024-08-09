雲林風災短期重建經費13億 工程會要求即報即審

雲林縣政府初估凱米颱風短期復原重建經費約13億元，行政院工程會副主委李怡德今天率相關部會前往雲林聽取簡報並現勘，李怡德要求中央各單位採即報即審、跨部會合勘加速作業。

李怡德今天率跨部會官員到雲林縣府了解凱米颱風災害復建需求，並進行討論，隨後李怡德和雲林縣長張麗善等一行人到古坑鄉豬母墓埔橋橋梁沉陷現勘，基於用路安全，縣府已先行封閉道路管制通行。

根據雲林縣府統計，7月24至28日5天內造成全縣20鄉鎮近2000筆災害通報案件，屬典型多點式災害，災情以淹水、路樹倒塌、道路毀損、土石流、山崩、電力事故占大宗。

雲林縣府初步評估整體災害復原需求經費逾新台幣100億元，其中短期急迫需求的200多件工程，經費近13億元，然而今年4億元的災害準備金已用罄，急需中央挹注。

李怡德表示，工程會依行政院長卓榮泰指示啟動專案，針對各地方公共設施災後復建經費不足部分，工程會及中央各部會都會採「即報即審」原則處理，尤其具有時效性的工程，可先行提報，讓實際施作與經費同時到位。

由於汛期仍未結束，李怡德提醒，為避免公共設施重複受災或擴大，請地方政府委託專業技師，應該深入瞭解致災原因，例如雲林沿海屬低窪地區排水路的護岸損壞、基礎掏空源自於渠道內的外水位高、陸地的內水無法有效排除，故護岸排水孔位置設計得當才能徹底解決重複致災的問題，提升防洪治災韌性。

張麗善表示，凱米颱風累積雨量已經超過200年的防洪標準，相關防洪治理工程需要通盤檢討，不僅是現在搶救災部分工程費用，包括後續整個治理工程當中，希望中央也能夠全力支持。