年減127萬噸畜牧廢水變肥料 南市獲亞太永續行動獎金獎

台灣永續能源研究基金會8日公布2024亞太暨台灣永續行動獎並進行頒獎典禮，台南市環保局以「畜牧糞尿變黃金，沼液沼渣歸農永續」為題，展現讓畜牧汙染變黃金的綠能循環成果，一舉奪金，未來將擴大循環經濟面向，鼓勵更多酪農戶加入守護環境行列。

亞太永續行動獎以表揚各界在實踐聯合國17項永續發展目標（SDGs）工作上的卓越成果及貢獻，南市環保局於畜牧廢水回收再利用政策上扣合聯合國SDG 13氣候行動目標，意識到過往強力稽查裁罰政策僅能治標，根本之道仍需藉由政府及畜牧場建立夥伴關係，因此由治本做起，鼓勵業主積極參與設備升級，徹底解決汙染問題。

早期畜牧廢水未妥善處理就逕自排放，造成水質惡化問題，經環保局多管齊下輔導，目前南市已有327場畜牧場核准通過畜牧廢水資源化再利用，每年減少約127萬噸畜牧廢水排入河川。

環保局表示，畜牧廢水經厭氧發酵產生的沼液沼渣，可供澆灌390公頃農地做為農作物生長的肥料，每年可減少農民將近2萬包化學肥料之使用量，換算節省了700萬元施肥費用，既改善環境汙染，又為農民省了荷包，可謂一舉兩得。