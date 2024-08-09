台南市9家醫院加入健保住院整合照護 減輕家屬壓力
因應國內高齡化與少子化趨勢，衛生福利部今年持續推動健保住院整合照護服務，以滿足急性一般病床病人的需求，台南市共有9家醫院參與試辦計畫，醫院將根據病患病情安排適當的照護輔佐人力，透過病房團隊的分級分工模式，提供24小時的住院照護服務，每人每日最高可補助1050元，有效減輕家屬的照顧壓力。
台南市有奇美醫院、台南新樓醫院、台南市立醫院、柳營奇美醫院、安南醫院、衛福部台南醫院、新營醫院、郭綜合醫院及佳里奇美醫院等9家醫院加入計畫，整合照護的床數也從去年的432床增加至今年的474床，預計能惠及更多市民，進一步減輕住院期間的照顧及經濟壓力。
台南市衛生局表示，未來將持續鼓勵醫院加入計畫，以提升病人照護品質，並期望讓更多有需要的民眾受惠。此舉不僅能減輕護理師的工作負荷，降低護理師流失率，維持醫療團隊的穩定運作。
市民如需查詢台南市參與試辦計畫的醫院聯絡資訊及核定床位數，可至衛生福利部中央健康保險署網站查詢，路徑為「首頁/健保服務/健保醫療計畫/全民健康保險住院整合照護服務試辦計畫」，如有相關需求也可直接詢問試辦醫院。
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