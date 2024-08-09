全臺最大棒球訓練中心 將恢復採用天然草皮

為清理風災後不具標售價值之漂流木，臺南市農業局公告開放當地居民可依相關注意事項自由撿拾。 臺南市長黃偉哲指出，本次公告撿拾區域為國有林區域外本市轄區內之各河川、海岸浮覆地（各水庫蓄水範圍、港口、國家

2024-08-09 16:37