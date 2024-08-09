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全臺最大棒球訓練中心 將恢復採用天然草皮

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

有關亞太國際棒球訓練中心成棒主球場原擬改採人工草皮一案，南市府體育局8日表示，經統整歸納相關方案利弊得失，依臺南市長黃偉哲明確指示，恢復採用天然草皮，原本的工期和經費均不受影響，亞太成棒主球場將如期於明年賽季開始前完工，全台灣規模最大的棒球訓練中心將與全國球迷正式見面。

南市府體育局表示，亞太國際棒球訓練中心整體完工後，將是臺灣指標級的棒球訓練及國際賽事場地，先前考慮到為提振臺灣五級棒球運動訓練與國際賽事需求，並兼顧未來營運效益及永續發展，評估目前完工的五座主副球場均為天然草皮，惟欠缺一座人工草皮場地；再者，人工草皮可維持晴雨場地的穩定性、且科技草皮可客製滿足多元運用，有助於未來營運團隊的永續管理，方研議將成棒主球場改為人工草皮。

聚傳媒

永續 臺南 體育

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