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午後雷陣雨致溪水暴漲 烏來福山地區3少年溯溪受困沙洲

臺南市開放市民自由撿拾漂流木

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

為清理風災後不具標售價值之漂流木臺南市農業局公告開放當地居民可依相關注意事項自由撿拾。

臺南市長黃偉哲指出，本次公告撿拾區域為國有林區域外本市轄區內之各河川、海岸浮覆地（各水庫蓄水範圍、港口、國家公園及國家風景區範圍除外），撿拾清理及搬運期間為8/9至交通部中央氣象局發布下次陸上颱風警報或豪雨特報(臺南市)時為止，且需設籍於臺南市居民才得撿拾。

南市農業局長李建裕表示，撿拾過程中，不得裁切漂流木，且單支規格需符合末徑小於20公分、長度2公尺以下或單支重量50公斤以下，且無國有、公有、私有註記或烙印者才得撿拾。為強化木材溯源管理，若撿拾漂流木有商業用途者，需設置帳簿，記載其林產物種類、數量、出處及銷路，並依「臺灣林產品生產追溯管理作業規範」申請登錄「臺灣林產品生產追溯系統」，取得條碼後方可販售。

聚傳媒

漂流木 災後 臺南

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