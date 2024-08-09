嘉義東石海之夏8/31回歸 海上煙火秀達12分鐘
嘉義縣東石海之夏活動，因受7月下旬凱米颱風影響取消，縣府將於31日恢復，且「海上煙火秀」預計當晚施放，今年煙火超越歷年長達12分鐘。
嘉義縣長翁章梁表示，東石海之夏8月31日恢復舉辦，活動主打「小孩放電、大人吶喊」，眾所矚目的海上煙火秀，受到凱米颱風影響取消，很多民眾都大喊可惜，縣府聽到大家的聲音，海上煙火秀當天晚上將重磅回歸。
嘉義縣政府今天發布新聞稿指出，「海上煙火秀」預計31日晚上9時施放，今年煙火超越歷年長達12分鐘，超過1.7萬發，最大砲彈規格達16吋，聲光效果十足，最佳觀賞區為舞風草坪、觀海三路以及大船入港景觀台。
縣府表示，當天還有可以讓小朋友消暑玩水的水上氣墊設施、一系列的親子表演活動，以及集結各大歌唱節目唱將的演唱會。
縣府指出，現場還有「嘉香好覓」展區，由東石商圈觀光發展協會、布袋街區觀光發展協會、特色產業聯盟協會和嚴選伴手禮協會、朴子市魅力商圈發展協會及嘉義縣農會聯合展售。
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