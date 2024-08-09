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搶救生命 雲林消防局獲贈11組無線可攜式超音波

中央社／ 雲林縣9日電

雲林縣消防局今年5月救治摔入河渠民眾，經無線可攜式超音波發現內出血，送醫救治後順利出院，但無線可攜式超音波並非每個分隊皆有，曾紹威一家人得知後今天捐出11組，搶救生命。

根據雲林縣消防局統計，縣內有24個分隊，原先無線可攜式超音波僅10組，如今新增11組，涵蓋率逾9成。

知名餐廳業者曾紹威夫妻和媽媽黃秀緩捐贈雲林縣政府手持式超音波醫療用器材11組，作為消防到院前緊急救護使用，有助於提升緊急醫療品質及搶救人命。雲林縣消防局今天辦理捐贈儀式，由副局長蕭哲明代表接受，並回贈感謝狀。

曾紹威表示，聽聞雲林縣消防局正極積發展院前超音波處置，搶救嚴重創傷患者生命，在與媽媽及妻子討論後，決定捐贈無線手持式超音波儀器設備11組，期許能幫助更多緊急傷病患。

雲林縣消防局指出，今年5月有人不慎摔入河渠，救護車到場後，高級救護技術員使用無線可攜式超音波，發現延伸重點式創傷超音波（eFAST）陽性，後續隨即送到具重度級緊急醫療處理能力的台大醫院雲林分院斗六院區急診。

到院後檢查病人確實有氣胸、血胸、肝裂、腎裂，隨即啟動創傷小組，在黃金救援時間內立即處置後並轉加護病房做後續醫療照護，病人平安脫離險境順利出院。

雲林縣消防局表示，雲林縣平均每年約有1000件次的重大創傷救護案件，近年來在消防局與台大醫院雲林分院及轄內各醫院的合作下，積極發展智慧救護，包括電動骨針、院前超音波檢傷等，藉由制度建立，提高縣內重大創傷的存活率，同時提升到院前緊急救護環境，讓民眾能有更安全的生活環境。

台大醫院 雲林

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