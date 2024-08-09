嘉義市新永續淨零成果獲肯定 台灣永續行動獎榮獲1金2銀2銅

氣候變遷是全球挑戰，全球投入氣候行動呼應2050淨零排放目標，嘉義市府接軌國際，採取多面向推動永續，以《荒地變濕地環教好所在》、《綠色移動嘉共好向前行》、《加速減塑邁向淨零嘉園》、《嘉e巡簽-智慧巡邏箱》與《嘉義市「勇壯」潮實力》，參與2024台灣永續行動獎，榮獲1金、2銀、2銅佳績。

鼓勵各行各業積極以行動實踐聯合國永續發展目標，台灣永續能源研究基金會 (TAISE)舉辦2024第四屆「TSAA台灣永續行動獎」，今年共230單位參獎，包含企業119家、政府機關43間，大學36所、醫院20所及12家NGO，總參獎件數達507件方案，歷經嚴謹審查程序，共有370件方案獲獎，昨天在「2024亞太永續博覽會」盛大頒獎。

環保局提《荒地變濕地環教好所在》、《綠色移動嘉共好向前行》、《加速減塑邁向淨零嘉園》三案，分別獲得1銀2銅成果；《荒地變濕地環教好所在；銀級》改善大溪厝社區之生活汙水及田區排放水，致水體惡化甚至產生異臭味的問題；《綠色移動嘉共好向前行；銅級》，改善高機動車輛密度全國第二造成排放負荷；《加速減塑邁向淨零嘉園；銅級》打造嘉義品牌J1循環杯，落實廢棄物減量。