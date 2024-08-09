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鬼月積德行善 嘉義城隍廟捐長照復康巴士、台電嘉義區處捐普度供品

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國定古蹟嘉義城隍廟上午捐贈嘉縣社會局及脊髓損傷者協會，各1輛復康巴士，造福弱勢族群，縣長翁章梁代表接受，回贈感謝狀。圖／嘉義城隍廟提供
國定古蹟嘉義城隍廟上午捐贈嘉縣社會局及脊髓損傷者協會，各1輛復康巴士，造福弱勢族群，縣長翁章梁代表接受，回贈感謝狀。圖／嘉義城隍廟提供

農曆鬼月，國定古蹟嘉義城隍廟日前依傳統道教科儀，開鬼門，上午捐贈嘉縣社會局及脊髓損傷者協會，各1輛復康巴士，造福弱勢族群，縣長翁章梁代表接受，回贈感謝狀；台電嘉義區昨天下午舉行中元普度，祈求供電穩定，處長許墩貴帶領員工捐款購買在地白米共1320 公斤，捐贈嘉義3個弱勢團體，鬼月積德行善。

縣長翁章梁感謝嘉義城隍廟一次捐贈2輛復康巴士，共約300萬元，熱心公益、愛心善舉，讓嘉縣有長照需求民眾，就醫有方便安全交通工具，增加長照者預約長照交通車，搭乘復康巴士就醫機會，造福眾生。

廟方媒合伊甸社會福利基金會，提供嘉縣長照需求民眾有就醫、洗腎、復健需求時預約搭乘，城隍廟去年起以每年50萬元認養竹崎高中體育班，讓學生選手安心就學，在各自專長體育項目競賽舞台獲取佳績，上午體育班4個專項選手與教練向城隍爺祈福還願，城隍廟董事長賴永川頒發獎勵金，場面溫馨感人。

強颱凱米災後，城隍廟率先捐贈百萬元給縣府賑災，賴永川說，城隍廟慈善會秉持城隍爺慈悲為懷、護佑萬民濟弱扶貧信念，攜手信眾集小愛變大愛，濟助弱勢跨足教育、運動及地方文化推廣。

台電嘉義區處長期關懷社會弱勢族群，回饋鄉里，中元節前員工發起自由樂捐活動，購買在地出產的白米，全數捐贈修緣育幼院、嘉愛啟智發展中心、一心教養院3家機構。

國定古蹟嘉義城隍廟上午捐贈嘉縣社會局及脊髓損傷者協會，各1輛復康巴士，造福弱勢族群，縣長翁章梁代表接受，回贈感謝狀。圖／嘉義城隍廟提供
國定古蹟嘉義城隍廟上午捐贈嘉縣社會局及脊髓損傷者協會，各1輛復康巴士，造福弱勢族群，縣長翁章梁代表接受，回贈感謝狀。圖／嘉義城隍廟提供
台電嘉義區處關懷社會弱勢族群，中元節前員工發起自由樂捐活動，購買在地出產的白米，全數捐贈修緣育幼院、嘉愛啟智發展中心、一心教養院等3家機構。圖／台電嘉義區處提供
台電嘉義區處關懷社會弱勢族群，中元節前員工發起自由樂捐活動，購買在地出產的白米，全數捐贈修緣育幼院、嘉愛啟智發展中心、一心教養院等3家機構。圖／台電嘉義區處提供
竹崎高中體育班4個專項選手與教練向城隍爺祈福還願，城隍廟董事長賴永川頒發獎勵金。圖／嘉義城隍廟提供
竹崎高中體育班4個專項選手與教練向城隍爺祈福還願，城隍廟董事長賴永川頒發獎勵金。圖／嘉義城隍廟提供

嘉義 城隍廟 長照

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