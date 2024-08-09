東石海之夏8月31日重磅回歸 煙火秀與演唱會同步登場
嘉義縣夏季最大盛事「東石海之夏」重頭戲演唱會、海上煙火秀因凱米颱風攪局喊卡，不少民眾大喊可惜，盼擇期再辦。縣府文觀局今天公布，東石海之夏將在8月31日回歸，晚上9點將施放海上高空煙火，還有眾星雲集的演唱會及戲水區，邀大家共襄盛舉。
文觀局表示，東石海之夏受颱風影響延期，海上煙火秀將在8月31日晚上9點施放，今年煙火規模再提升，共有超過1.7萬發煙火，最大砲彈規格達16吋，預計施放時間長達12分鐘，聲光效果十足，最佳觀賞區為舞風草坪、常鱻廊道、觀海三路以及大船入港景觀台。
文觀局也說，8月31日下午起有一系列親子表演活動，包括氣球達人秀、小丑泡泡秀、神奇魔術秀等；晚上演唱會更是眾星雲集，包括超級星光大道林道遠、聲林之王張若凡、創作型歌手李晉瑋、百萬直播主楊淨宇，以及獨立樂團忒修斯、鹿洐人、藍色狂想super band。
文觀局表示，因應暑假天氣炎熱，現場將有超大型的水池以及大象造型滑水道，還有小朋友最愛的氣墊遊具，全部都免費進場，讓大小朋友們涼快一夏，趕在開學前讓小孩好好放電，為暑假畫上絢爛句點，回家後絕對秒睡，迎接新的學期到來。
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