嘉義縣鹿草鄉累積雨量124毫米！抽水站運轉…尚未傳出淹水災情

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，嘉義縣鹿草鄉今天截至早上7點累積雨量高達124.5毫米，雨量是全台最高，但相較台南市有部分地區積淹水情形，鹿草鄉未傳出任何災情。鹿草鄉長嚴珮瑜說，立即啟動抽水站排水，避免淹水發生。

氣象署統計，今天清晨累積雨量前40名基本集中嘉義及台南地區，嘉義縣鹿草鄉出現累積雨量高達124.5毫米，是今天清晨截至7點全台最多；而台南降雨遍布於南區、下營區、安南區、官田區、新營區、北區等多個地區，雨量都在94毫米以上，南區更高達101毫米。

嘉義縣鹿草鄉上月底在凱米颱風侵襲時淹水嚴重，因八掌溪溢堤，水排不出去，導致沿線的水上鄉、鹿草鄉都成水鄉澤國，鹿草鄉三角村等地都泡在水裡；今天又逢豪雨侵襲，鹿草鄉長嚴珮瑜說，抽水站將持續運轉嚴陣以待，一定要避免災害發生。