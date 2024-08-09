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嘉義縣鹿草鄉累積雨量124毫米！抽水站運轉…尚未傳出淹水災情

聯合報／ 記者黃于凡魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣鹿草鄉上月底凱米颱風時因八掌溪溢堤淹水，今天豪雨累積雨量破百未傳出災情。圖／嚴珮瑜提供
嘉義縣鹿草鄉上月底凱米颱風時因八掌溪溢堤淹水，今天豪雨累積雨量破百未傳出災情。圖／嚴珮瑜提供

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，嘉義縣鹿草鄉今天截至早上7點累積雨量高達124.5毫米，雨量是全台最高，但相較台南市有部分地區積淹水情形，鹿草鄉未傳出任何災情。鹿草鄉長嚴珮瑜說，立即啟動抽水站排水，避免淹水發生。

氣象署統計，今天清晨累積雨量前40名基本集中嘉義及台南地區，嘉義縣鹿草鄉出現累積雨量高達124.5毫米，是今天清晨截至7點全台最多；而台南降雨遍布於南區、下營區、安南區、官田區、新營區、北區等多個地區，雨量都在94毫米以上，南區更高達101毫米。

嘉義縣鹿草鄉上月底在凱米颱風侵襲時淹水嚴重，因八掌溪溢堤，水排不出去，導致沿線的水上鄉、鹿草鄉都成水鄉澤國，鹿草鄉三角村等地都泡在水裡；今天又逢豪雨侵襲，鹿草鄉長嚴珮瑜說，抽水站將持續運轉嚴陣以待，一定要避免災害發生。

台南 嘉義 雨量

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