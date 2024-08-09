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台南半夜炸雷雨不少人被嚇醒！黃偉哲臉書被洗版要放假

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
新營區開元路地下道短暫積水封閉，已在6點多水退後開放通行。圖／台南市水利局提供
新營區開元路地下道短暫積水封閉，已在6點多水退後開放通行。圖／台南市水利局提供

受到低壓帶影響，台南市清晨3點多下起大雷雨，市長黃偉哲清晨在臉書發文提醒市民當心，不少人被嚇醒後在底下留言，擔心整夜打雷閃電又下大雨如何上學及上班，根據南市水利局表示，昨晚8時三級開設進駐水情中心守視天氣狀況，截至上午7點最大累積雨量為安南107毫米、南區100.5毫米，少部分路面積水，另新營開元路地下道因短暫積水封閉，也在6點45分開放通行。

台南市長黃偉哲清晨3點41分發文「大半夜的是不是被雷聲給吵醒？」指受到低壓帶西南風海陸交會的影響，天氣較不穩定，清晨至上午台南地區易有陣雨或雷雨，並不排除有短延時豪雨發生的機率。短延時強降雨可能造成排水不良導致積淹水，已指示水利局等相關局處嚴加戒備，請民眾外出通勤、行車用路需注意安全。

底上留言上百則，多數人說睡到一半被打雷嚇死，「真的好可怕的雷聲大雨」、「這雨勢不輸颱風天吧！太驚人了」、「雨那麼大 怎麼上班啊」、「可以考慮放假一下」、「雷好大聲，以為世界末日了」，不少人擔心有淹水災情無法上班上課，希望能宣布停班停課。

水利局表示，依據氣象署情資顯示，台南受到低壓帶西南風及海陸風輻合效應影響，今明兩天容易降雨，尤其是凌晨到上午時段因海陸風交會作用，降雨強度較大，有大雨、雷雨發生機率，預估周六以後低壓帶逐漸遠離，清晨到上午的降雨將會逐漸減少。

水利局表示，今日至上午7時，最大累積雨量為安南107毫米、南區100.5毫米、下營99毫米；最大時雨量為新市76.5毫米、新營71.5毫米、官田70毫米；最大10分鐘雨量為安南23毫米、新營21毫米、佳里20毫米。

今日至7時20分，有30座抽水站啟動抽水，已啟動抽水量約115萬噸，目前仍有16站抽水站持續運轉抽水中，受強降雨影響局部地點短暫積水，雨勢趨緩即退水。另新營開元路地下道因短暫積水，為安全短暫封閉，已於6時45分開放通行，餘不影響交通通行。

水利局表示，除提高警覺外，並已超前部屬各項防汛整備措施並進行巡查，同時籲請市民朋友可多加利用台南市政府官方LINE群組、「台南水情即時通App」，隨時瞭解水情狀況，提早防災、避災。另若發現側溝落水口、水溝蓋或私人溝渠有樹葉、雜物阻塞或塑膠墊覆蓋，請市民朋友協助清除或通報市府協助處理，以加速排水。

台南市安定區南133與南134交叉路口積水在清晨已退水。圖／台南市水利局提供
台南市安定區南133與南134交叉路口積水在清晨已退水。圖／台南市水利局提供
台南市30座抽水站啟動抽水，圖為文賢抽水站。圖／台南市水利局提供
台南市30座抽水站啟動抽水，圖為文賢抽水站。圖／台南市水利局提供
台南市長黃偉哲凌晨3點多在臉書發文提醒注意大雷雨。圖／取自黃偉哲臉書
台南市長黃偉哲凌晨3點多在臉書發文提醒注意大雷雨。圖／取自黃偉哲臉書

水利局 雨量

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