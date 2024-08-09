南市府花1億取得首府大學18億資產 財政部肯定節流典範

台灣首府大學退場後，由台南市政府於該校退場後接管活化運用校地打造「曾文市政願景園區」，分3年共投入1.18億元取得價值18億餘元的既有7棟建物、動產及教學設備等，今年8月起相關單位陸續進駐，財政部肯定節省市府巨額建設支出，認為是一個非常好的節流典範，值得各地方政府借鏡。

財政部為督促地方政府本財政自我負責精神，落實各項開源節流措施改善財政，113年賡續辦理債務管理座談會，8日首場座談會由財政部國庫署長陳柏誠率團至台南市政府針對台南市債務現況及控管、預算編列與執行、重大財務收支事項及因應措施、開源節流措施規劃與執行、台南市公債發行等議題進行意見交流。

南市副市長趙卿惠表示，台南市受限於先天條件不足，自籌財源是六都最低，在財政收支劃分法尚未修正下，市府堅守財政紀律，自縣市合併升格以來秉持「撙節優先，開源並濟」策略，推動各項市政建設及改善財政體質，連續9年歲入歲出決算賸餘，公共債務未償餘額亦由618億元逐年下降至414億元，市民人均負債亦是六都第二低，並連續2年拿下債務考評優等，招商成績、促參案件等也拿下名列前茅等亮眼成果。

財政稅務局長李建賢表示，南市府自籌財源增加不易，未來將加強促參推動以增加財源，目前中央統籌分配稅款設算因子對本府不利，期盼中央能將本府投入民間參與公共建設的努力納入統籌分配稅款修法分配指標，另台南市已制訂公債發行自治條例草案，未來將會在適當時機發行公債，以減輕債務利息負擔。

財政部國庫署長陳柏誠肯定台南市近年來積極落實開源節流與財政及債務管理所做的努力，債務表現堪稱資優生，座談會後並前往台灣首府大學現勘，肯定對市府於該校退場後接管活化運用校地打造「曾文市政願景園區」。

南市府財政稅務局表示，目前確定下半年移入的包括社會局社會福利服務中心、身心障礙者服務中心、愛心實物銀行服務中心、社區心理衛生中心、樂齡學習中心及數位機會中心，以及環保局溪北辦公室，員額編制275人。

內政部警政署保二總隊也將作為訓練基地，年預計兩個機動中隊約600人，在明年、後年分2梯次進駐，屆時固定上班人數約有千人左右，體育局將原有運動設施整建為全民運動中心，開放民眾使用，也提供運動選手集訓場館。