台南黃金海岸沙灘流失 挑選方案搶救

台南南區黃金海岸因漂沙問題，南側沙灘持續流失、面積明顯縮小，水利署第六分署為徹底解決問題已提出幾個方案，加上這次凱米颱風造成影響的新數據，將由專家選出最佳方案、進行水工模型試驗，預計明年中完成，接著提報工程計畫，系統性治理二仁溪出海口北側海岸沙灘流失問題。

黃金海岸早年有大面積美麗沙灘，船屋北側沙灘寬度最大達200公尺，但隨著興建安平漁港南北防波堤、茄萣海岸離岸堤，位在中間的黃金海岸逐漸起變化，南側沙灘逐漸流失，美景不再。

為此，水利署養灘、透過凸堤等設施減緩沙灘流失，3年前逐漸恢復美景，不過汛期大雨以及颱風挾帶風浪，仍持續沖刷海岸；日前凱米颱風來襲後，漲潮時船屋附近沙灘面積更明顯縮減，部分凸堤消波塊下方泥沙也流失，讓消波塊被水淹沒。

台南社大環境小組研究員晁瑞光說，之前發生台86線箱涵因淤積影響排水，後來做護堤，在出水口擋沙，但這次颱風同樣的問題又發生，未來養灘應把排水問題也納進去，多面向守護海岸。

第六分署表示，黃金海岸朝系統性治理，已提出多個方案，因剛好遇上凱米，也把相關數據列入，將由專家選出最佳方案，預計明年中完成水工模型，接著提報工程計畫，爭取經費並執行。