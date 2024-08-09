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急轉彎！ 台南亞太球場不換人工草皮
亞太國際棒球訓練中心的成棒主球場天然草皮將換為人工草皮，引發反彈，不分藍綠議員前往會勘要求維持原方案，市長黃偉哲臉書也被反對的留言灌爆。決策昨逆轉，黃偉哲宣布，已指示恢復採用天然草皮，備料、工期等都不受影響，如期於明年賽季前完工，「全台灣規模最大的棒球訓練中心將與球迷正式見面」。
外傳更換草皮是為未來要辦非體育賽事，體育局說明，先前棒球村委外營運案招商，無人投標，主因在營運收入與付出成本不符期待，經檢討營運成本，認為草皮維護經費可因草皮材質改變而降低，更換後預期得以順利招商，才做評估，絕非為辦其他類型活動而設計。
體育局也說，先前評估棒球村已完工的5座主副球場都是天然草皮，欠缺人工草皮場地，而人工草皮能維持晴雨場地穩定性、可滿足多元運用，尤其面對極端天氣帶來的養護問題，是許多國家球場近年選擇的新方案。
市議會工務委員會召委郭鴻儀說，原本完工日的前2個月才突然要調整為人工草皮，轉得太奇怪，「希望市府記取經驗，重大政策不要任意髮夾彎」，亞太棒球村從賴清德總統擔任台南市長時開始規畫，歷經2名市長、1名代理市長，還有議會預算支持，不只是全台最好、規模在亞洲也是數一數二，未來可爭取韓國、日本等國家來冬訓，都是商機。
體育局長陳良乾說，他與市長都充分理解球迷朋友和國人的心情，市府決定順應民意。
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