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嘉市檜意森活村火警 老屋活化加強防災

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市檜意森活村1棟木屋前天凌晨火警，消防人員迅速撲滅，但木屋已受到嚴重傷害。記者魯永明／攝影
嘉義市檜意森活村1棟木屋前天凌晨火警，消防人員迅速撲滅，但木屋已受到嚴重傷害。記者魯永明／攝影

被稱「台灣小京都」的嘉義市檜意森活村歷史建築群，前天凌晨木屋編號P09的旺萊山店起火，幸好10多分鐘就被撲滅，沒有延燒，成為委外經營10年首見火警；火災現場拉封鎖線，周邊挖溝，林業署林鐵及文資處說，正進行自主性消防設備建置工程，提升防災效能。

林鐵及文資處說，園區都依規定設消防設備、辦理火險，這次火警因警報器發揮作用，及時發現搶救、未擴大延燒，會配合警消調查釐清責任歸屬，除火警現場外，園區都正常營運。

檜意森活村有29棟歷史建築、1棟市定古蹟，失火的木屋昨依舊拉著封鎖線，旁邊也有架圍籬開挖溝，引起遊客關注。林鐵及文資處指出，檜村是木構建築群，正在進行自主性消防設備建置工程、更新相關消防設備，施工期間不影響營運。

議員鄭光宏說，由檜村火災得知，即便消防人員快速抵達、再多人員搶救，短短10分鐘就能讓木屋受嚴重傷害，希望市府未來進行老屋新生補助計畫，能將自主防災系統規畫納入評審項目。

市府回應，文化局的「舊屋力」計畫過去有相關災害防治的補助，不過此計畫今年轉型為創意設計提案競賽，是針對設計做評比，木屋修繕補助計畫為都發處的「嘉有木屋」，會將自主防災列入評審，還包括防潮、防蛀、創造公眾及商業利益等條件，另還有補助木屋更新老舊電線，申請反應熱烈，今年補助額度用完，明年會續編預算執行。                                                  

檜意森活村每年吸引逾200萬名遊客，負責經營的檜意森活村公司3月剛與林業署續約5年，近期試辦夜間營運，但遊客少喊停。

林業署 檜意森活村 歷史建築

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影／經營10年...嘉市檜意森活村凌晨驚傳火警 警報器即時發揮作用

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