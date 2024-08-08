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台南後壁農地遭颱風重創 市府災害準備金助復耕

中央社／ 台南8日電

颱風凱米影響，台南市後壁區農田出現土壤流失或沖積砂土埋沒而無法耕種情況，市府除協助農民申請救助，並緊急以市府預算災害準備金支出，先協助農民重整受災農地

台南市長黃偉哲今天透過新聞稿表示，針對颱風凱米造成災情，已與中央水利署、農田水利署等單位聯合啟動災後復原及環境整理工作，希望盡速恢復民眾原本生活，也感謝立委及議員即時反映民意，協助爭取災後復原經費。

台南市府農業局資料指出，目前中央災害救助仍有一災不能同時申請2種補助方案困境，市府持續向中央爭取突破法令限制，期盼讓農民可依據農業天然災害救助辦法提出農作物救助申請，同時可依據「水災災害救助種類及標準」，提出農田遭受水災致流失及沖積砂土埋沒救助申請。

農業局指出，市府將緊急以市府預算災害準備金支出，先協助農民重整受災農地，並由區公所從速從簡審查撥款。

農業局指出，依據水災災害救助種類及標準，農田只要受災面積達0.05公頃以上，皆可向公所提出申請，流失每公頃最高補助新台幣10萬元，埋沒每公頃補助5萬元。

台南市水利局指出，農田排水路損壞部分，經盤點後，農田水利署所轄管灌溉排水路，改建或修復概估經費為6600萬元，黃偉哲已向農田水利署成功爭取相關經費，將全面檢查農田灌溉排水路淤積情況，加速清理。

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