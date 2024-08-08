不分黨派議員罕「同心」…南市急轉彎 亞太棒球場恢復天然草皮

針對台南市府體育局規畫亞太棒球場主球場使用人工草皮一事，引發各界輿論撻伐，台南市議會工務委員會召集人郭鴻儀昨天邀集台南市議會不分黨派共計12位議員親自出席、3位議員代表出席，召開「為演唱會改人工草皮？要求正視使用者記者會，共同呼喊「保護球員 拒絕不良設計」口號，呼籲市府回歸使用天然草皮，以保護球員為最大優先考量。郭鴻儀說，市長黃偉哲今天宣布恢復採用天然草皮，以符合廣大市民民意，給予發聲議員正面回應。

反對民眾也點名台南市的立委，包括立委林俊憲、陳亭妃、王定宇、林宜瑾今天都在臉書貼文關切亞太棒球村，表示在收到市民反映後已向市府溝通，市府從善如流「亞太棒球場恢復採用天然草皮！」；郭鴻儀說，他感謝共同發聲的議會同仁，能夠不分黨派為正確的事情合作，過程也有立委林俊憲、郭國文的大力支持，

亞太棒球場規劃施工已逾7年，施工進度已達97.8%，在即將完工之際，台南市體育局卻於7月時，突然宣布要將天然草皮強改成人工草皮，瞬時引起體育界及市民輿論撻伐，身為棒壘球運動員出身的市議員郭鴻儀，得知消息後立刻與市長聯繫，並提供各項資料，表達人工草皮不適宜等問題。

郭鴻儀說，因市府體育局仍舊堅持人工草皮計畫，為此他開始集結台南市議員共同發聲，並向立法委員林俊憲、郭國文等尋求支持，昨天會勘記者會體育局仍堅持採用人工草皮的立場，與會議員決議於臨時會臨時動議加開專案報告，給與市府極大壓力，今日市府終於急轉彎，宣布恢復用天然草皮。

郭鴻儀表示，感謝市府終於聽進人民的聲音，這是民主社會的可貴，雖然遲了一點，但終究符合市民的期待，最重要的是運動場館設計，回歸專業與以運動員為主要考量，讓亞太棒球訓練中心可以成為立足全國的標竿場館。同時也對市府知錯能改，適時導正給予鼓勵，希望市府銘記決策錯誤比貪汙更可怕，在決策過程中一定要納入專家及使用人意見，才不會把好事辦成壞事。