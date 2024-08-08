雲嘉6鄉鎮男性攝護腺癌篩檢 北港媽祖醫院：檢出異常率達11.6%
111年資料統計雲林縣10大癌症死亡，攝護腺癌高居第6名，中國醫藥大學北港附設醫院推出全套健檢，橫跨雲嘉地區推出六場「攝護腺癌、三高一腎巡迴篩檢」多達10項檢查，今天父親節最後一場在北港鎮，吸引大批民眾受檢，初步統計巡迴篩檢人數651，診斷異常個案數為56人，占約11.6%，將通知個案到院進一步檢查追縱，醫院提醒男性小便出現頻尿夜尿等異常現象，務必及早就醫檢查。
迎接父親節，中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）推出全套健檢，出動大批醫護團隊及X光車等多項新式儀器設備，在雲林土庫、虎尾、崙背、北港及嘉義縣新港、六腳等6鄉鎮推出「攝護腺癌警覺月」，排定時程展開免費攝護腺癌篩檢及預防三高、遠離洗腎。
今天最後一場在北港鎮老人會，吸引大批民眾受檢，醫護人員抽血檢測攝腺風險指數PSA，經初步統計截至今天父親節為止巡迴篩檢人數為651，診斷出指數異常的個案數為56人，占約11.6%，比率不算小，醫院提醒民眾多加小心。
也是泌尿科醫師的院長吳錫金指出，一般民眾多半注重三高與膽固醇和心血管相關檢查，往往忽略男性沉默殺手攝護腺癌的防護，攝護腺癌高風險發生率年齡約在六十歲到七十歲，且年齡越大風險越高，其他風險因素包括家族史、高脂飲食和肥胖等。
吳錫金說，攝護腺癌早期沒有明顯症狀，晚期可能出現頻尿、尿急、尿痛、排尿困難、血尿、勃起功能障礙，甚至是骨頭疼痛等，門診常因顯著病情求診，但發現已到晚期，所以被稱為男性銀髮族的隱形殺手，院方診斷攝護腺癌第三、四期佔達五成，高於台中總院的四成，希望藉由這項健檢，提高民眾對攝護腺癌的認識和警覺。
吳錫金表示，該院提供醫學中心等級、全方位攝護腺癌治療，局部治療方式包括手術治療、放射線治療、高頻超音波（海福刀）治療，新賀爾蒙治療、標靶及化學藥物治療；對於擴散到骨頭，並且有疼痛現象的患者，也引進鐳-223治療，緩解骨頭疼痛並延長病人存活率及改善生活品質，同時整合跨領域團隊，包括心臟科、家醫科、泌尿科、放射腫瘤科、營養科、放射科、復健科及護理團隊提供全方位照護。
醫院感謝各鎮公所、衛生所、扶輪社、獅子會等團體提供賣富禮品鼓勵民眾篩檢，守護民眾健康。
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