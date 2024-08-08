颱風影響…南市黃金海岸沙灘後退 水利署：朝系統性治理

台南市南區黃金海岸因漂沙問題及颱風摧殘，南側沙灘持續流失，面積明顯縮小，水利署第六分署屬為了徹底解決問題，已提出幾個方案，加上這次凱米颱風造成影響的新數據，將由專家選出最佳方案，然後進行水工模型試驗，預計明年中完成，接著提報工程計畫，系統性治理二仁溪出海口北側海岸沙灘流失問題。

台南黃金海岸早年有大面積美麗沙灘，夕陽西照時如黃金燦爛色澤而聞名，船屋北側沙灘寬度最高達200公尺，每到周末假日吸引戲水人潮，更是各種海上活動的匯集處，但隨著安平漁港南北防波堤以及茄萣海岸離岸堤的興建，位在中間的黃金海岸逐漸起了變化。除二仁溪口南市境內沙灘後退到二仁溪橋後方，黃金海岸南側沙灘也逐漸流失，沙往北漂，美景不再。為此，水利署養灘及透過凸堤等設施減緩沙灘流失，3年前逐漸恢復美景。

不過，汛期帶來的大雨以及颱風挾帶的風浪，持續沖刷海岸，去年受颱風影響，黃金海岸南側灘有往後退情形，日前凱米颱風來襲後，漲潮時船屋附近沙灘面積更明顯後退，部分凸堤消波塊下方泥沙也流失，消波塊被水淹沒。

為了徹底解決沙灘流失問題，第六分署表示，就如過去整治二爺溪水患一樣，常頭痛醫頭，沒徹底解決，但有系統且全面性完成三爺溪整治後，這次凱米颱風帶來豪大雨，未有淹水情形；黃金海岸的守護也朝系統性治理，目前已提出多個方案，並且同步建立水工模型，因剛好遇上強颱凱米，也把相關數據列入，將由專家學者選出最佳方案，預計明年中完成水工模型，接著提報工程計畫，爭取經費並執行。

台南社大環境小組研究員晁瑞光說，之前有發生台86線處下來的箱涵因砂石淤積，影響排水問題，後來做了護堤，但這次颱風同樣的問題又發生，未來養灘應把排水問題也納進去，多面向守護海岸。

台南市南區黃金海岸南側沙灘明顯後退，水利署第6河川分署將採系統性治理，解決沙灘流失問題。記者鄭惠仁／攝影

台南市南區黃金海岸南側沙灘明顯後退，水利署第6河川分署將採系統性治理，解決沙灘流失問題。記者鄭惠仁／攝影