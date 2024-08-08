凱米致災…布袋戲故鄉多個劇團受害 布偶裝備泡水嚴重無一幸免

凱米強颱重創雲林農作，連地方劇團也難幸免，不少劇團的布景、道具、燈光音響、布偶泡水嚴重，雲林縣知名的真雲林閣布袋戲團長李京曄說，他的百餘尊布偶和裝備泡湯，損失逾30萬元，重建恐得半年，眼看農曆8月出團旺季，只能暫時向人調度應急，尤其他所典藏60多年父親傳承大師雕製的偶頭也損壞，令他十分心疼。

雲林縣府文觀處表示，初步調查有3家戲團受災，將協助劇團向文化部申請急難補助，期能早日完成修復出團演出。

凱米強颱造成水林鄉萬興大排潰堤周邊村莊淹水嚴重，位於水林鄉的真雲林閣掌中劇團工作坊也泡水長達兩天，導致上百尊布偶、燈光音響及舞台布景等設備受損連連，團長李京曄指出，當天洪水加上停電，倉庫鐵門一時打不開，眼看淹水及膝，手動開門搶救並墊高裝備，但整個劇團的燈光音響、舞台布景及上百尊布袋戲偶仍泡水兩天，滿目瘡痍，布偶沾滿汙泥，脫漆損壞，髮、衣帽、頭飾無一完整，燈光音響布幕也無一幸免。

一片凌亂中找到父親薪傳給他的兩尊由知名雕刻老師傅「協榮師」雕製的偶頭，不僅髮散掉膝，典藏60多年的木雕偶頭不堪泡水而爆裂，他心痛不已，將請人整理後再妥善收藏留為紀念。

李京曄指出，粗估損失超過30萬，如要重雕木偶、服裝訂製，恢復劇團原本規模恐得要兩、三年，眼見農曆8月出團旺季已屆，加上年底酬神平安戲已有大量戲約，只能先向同業調度戲偶、設備應急，有的主角的服裝甚至偶頭都得全部更新。

擅長舞台布景製作的李京曄說，災後布景裝修訂單明顯增加，他忙著自我復建也得趕工幫同業修復，沒想到一場暴風雨，連藝文界也遭如此重創。