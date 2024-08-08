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凱米致災…布袋戲故鄉多個劇團受害 布偶裝備泡水嚴重無一幸免

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林知名的真雲林閣掌中劇團長李京曄災後清點還堪用的戲服和木偶。記者蔡維斌／攝影
雲林知名的真雲林閣掌中劇團長李京曄災後清點還堪用的戲服和木偶。記者蔡維斌／攝影

凱米強颱重創雲林農作，連地方劇團也難幸免，不少劇團的布景、道具、燈光音響、布偶泡水嚴重，雲林縣知名的真雲林閣布袋戲團長李京曄說，他的百餘尊布偶和裝備泡湯，損失逾30萬元，重建恐得半年，眼看農曆8月出團旺季，只能暫時向人調度應急，尤其他所典藏60多年父親傳承大師雕製的偶頭也損壞，令他十分心疼。

雲林縣府文觀處表示，初步調查有3家戲團受災，將協助劇團向文化部申請急難補助，期能早日完成修復出團演出。

凱米強颱造成水林鄉萬興大排潰堤周邊村莊淹水嚴重，位於水林鄉的真雲林閣掌中劇團工作坊也泡水長達兩天，導致上百尊布偶、燈光音響及舞台布景等設備受損連連，團長李京曄指出，當天洪水加上停電，倉庫鐵門一時打不開，眼看淹水及膝，手動開門搶救並墊高裝備，但整個劇團的燈光音響、舞台布景及上百尊布袋戲偶仍泡水兩天，滿目瘡痍，布偶沾滿汙泥，脫漆損壞，髮、衣帽、頭飾無一完整，燈光音響布幕也無一幸免。

一片凌亂中找到父親薪傳給他的兩尊由知名雕刻老師傅「協榮師」雕製的偶頭，不僅髮散掉膝，典藏60多年的木雕偶頭不堪泡水而爆裂，他心痛不已，將請人整理後再妥善收藏留為紀念。

李京曄指出，粗估損失超過30萬，如要重雕木偶、服裝訂製，恢復劇團原本規模恐得要兩、三年，眼見農曆8月出團旺季已屆，加上年底酬神平安戲已有大量戲約，只能先向同業調度戲偶、設備應急，有的主角的服裝甚至偶頭都得全部更新。

擅長舞台布景製作的李京曄說，災後布景裝修訂單明顯增加，他忙著自我復建也得趕工幫同業修復，沒想到一場暴風雨，連藝文界也遭如此重創。

文觀處表示，已請文化部啟動《文化藝術團體急難補助作業要點》，因此若有嚴重災損、經營陷於困境，影響後續正常運作者，事發3個月內可申請急難補助。

許多舞台布景泡水也全都發霉受損。記者蔡維斌／攝影
許多舞台布景泡水也全都發霉受損。記者蔡維斌／攝影
雲林知名的真雲林閣掌中劇團長李京曄典藏父親薪傳由知名木偶雕刻師所雕製的兩個偶頭，也在這場水災中泡湯損壞，令他心疼不已。記者蔡維斌／攝影
雲林知名的真雲林閣掌中劇團長李京曄典藏父親薪傳由知名木偶雕刻師所雕製的兩個偶頭，也在這場水災中泡湯損壞，令他心疼不已。記者蔡維斌／攝影
凱米暴風雨連藝文界也難以幸免，布袋戲故鄉雲林縣，有布袋戲劇團的木偶和裝備泡水受災嚴重。記者蔡維斌／翻攝
凱米暴風雨連藝文界也難以幸免，布袋戲故鄉雲林縣，有布袋戲劇團的木偶和裝備泡水受災嚴重。記者蔡維斌／翻攝
凱米暴風雨連藝文界也難以幸免，布袋戲故鄉雲林縣，有布袋戲劇團的木偶和裝備泡水受災嚴重。記者蔡維斌／翻攝
凱米暴風雨連藝文界也難以幸免，布袋戲故鄉雲林縣，有布袋戲劇團的木偶和裝備泡水受災嚴重。記者蔡維斌／翻攝
雲林知名的真雲林閣掌中劇團長李京曄典藏父親薪傳由知名木偶雕刻師所雕製的兩個偶頭，也在這場水災中泡湯損壞，令他心疼不已，偶頭背面仍有雕師落款。記者蔡維斌／攝影
雲林知名的真雲林閣掌中劇團長李京曄典藏父親薪傳由知名木偶雕刻師所雕製的兩個偶頭，也在這場水災中泡湯損壞，令他心疼不已，偶頭背面仍有雕師落款。記者蔡維斌／攝影
光音響也無一幸免泡水受損。記者蔡維斌／攝影
光音響也無一幸免泡水受損。記者蔡維斌／攝影
李曄說，有的戲服泡水後看似完好，質地變硬已無法使用。記者蔡維斌／攝影
李曄說，有的戲服泡水後看似完好，質地變硬已無法使用。記者蔡維斌／攝影

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