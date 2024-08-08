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凱米風災後台南河川海岸堆積漂流木 明天開放市民撿拾

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
常有人在颱風過後到處收集高貴樹材，違反相關規定觸法，農業局呼籲民眾依公告撿拾區域及相關注意事項辦理。記者周宗禎／翻攝
常有人在颱風過後到處收集高貴樹材，違反相關規定觸法，農業局呼籲民眾依公告撿拾區域及相關注意事項辦理。記者周宗禎／翻攝

凱米風災過後，台南市政府農業局今天公告明天起「台南市民開放自由撿拾漂流木」。漂流木常用於工藝、家具製造，常有人在颱風過後到處收集高貴樹材，違反相關規定觸法，農業局呼籲民眾依公告撿拾區域及相關注意事項辦理。

農業局指出，這次公告撿拾區域為國有林區域外台南市轄區內各河川、海岸浮覆地，各水庫蓄水範圍、港口、國家公園及國家風景區範圍除外，撿拾清理及搬運期間為明天起到中央氣象署發布下次陸上颱風警報或豪雨特報為止。

農業局長李建裕表示，需設籍於台南市居民才可撿拾，請民眾多加利用漂流木，提升木材使用率，促進資源永續利用。撿拾過程不得裁切漂流木，且單支規格需符合末徑小於20公分、長度2公尺以下或單支重量50公斤以下，且無國有、公有、私有註記或烙印者才可以撿拾。

若撿拾漂流木需轉售或量體龐大需動用車輛載運，請民眾撿拾後攜帶身分證件到林業及自然保育署嘉義分署玉井工作站檢查、登記。

農業局表示，為強化木材溯源管理，若撿拾漂流木有商業用途需設置帳簿，記載林產物種類、數量、出處及銷路，並依「台灣林產品生產追溯管理作業規範」申請登錄「臺灣林產品生產追溯系統」，取得條碼後才可販售。民眾進入各管理單位管轄區域撿拾清理漂流木時，請先徵得管理單位許可並依相關規定辦理，以免觸法。

常有人在颱風過後到處收集高貴樹材，違反相關規定觸法，農業局呼籲民眾依公告撿拾區域及相關注意事項辦理。記者周宗禎／翻攝
常有人在颱風過後到處收集高貴樹材，違反相關規定觸法，農業局呼籲民眾依公告撿拾區域及相關注意事項辦理。記者周宗禎／翻攝
常有人在颱風過後到處收集高貴樹材，違反相關規定觸法，農業局呼籲民眾依公告撿拾區域及相關注意事項辦理。記者周宗禎／翻攝
常有人在颱風過後到處收集高貴樹材，違反相關規定觸法，農業局呼籲民眾依公告撿拾區域及相關注意事項辦理。記者周宗禎／翻攝
常有人在颱風過後到處收集高貴樹材，違反相關規定觸法，農業局呼籲民眾依公告撿拾區域及相關注意事項辦理。記者周宗禎／翻攝
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常有人在颱風過後到處收集高貴樹材，違反相關規定觸法，農業局呼籲民眾依公告撿拾區域及相關注意事項辦理。記者周宗禎／翻攝
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台南 氣象署 漂流木 颱風

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