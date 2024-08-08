快訊

爭議不斷！十盛「熟成」2字下架 下周換招牌、改官網

誇張！錢包不見報案…中壢貪警竟套她提款卡密碼盜領近10萬

泰勒絲IG照疑出現賀錦麗背影！歌迷興奮猜為美選表態埋伏筆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南市府順應民意 亞太成棒主球場恢復天然草皮設計

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市關亞太國際棒球訓練中心成棒主球場將恢復天然草皮設計。圖／南市體育局提供
台南市關亞太國際棒球訓練中心成棒主球場將恢復天然草皮設計。圖／南市體育局提供

台南市關亞太國際棒球訓練中心成棒主球場原計畫使用天然草皮，後擬改採人工草皮，卻引起反彈，網路炸鍋。體育局今表示，經分析利弊得失，總體考量後向市長黃偉哲報告，黃市長指示，恢復天然草皮，原本的工期和經費均不受影響，成棒主球場將如期於明年賽季前完工。

體育局表示，亞太國際棒球訓練中心整體完工後，將是國內指標級的棒球訓練及國際賽事場地，先前考慮到為提振五級棒球運動訓練與國際賽事需求，並兼顧未來營運效益及永續發展，評估目前完工的5座主副球場均為天然草皮，欠缺一座人工草皮場地；另人工草皮可維持晴雨場地的穩定性、且科技草皮可客製滿足多元運用，有助於未來營運團隊的永續管理，因此研議將成棒主球場改為人工草皮。

不過，人工草皮雖有諸多優點，使用多年的成本較能攤提，尤其面對極端氣候帶來的養護問題，是許多國家球場近年選擇的新方案。體育局長陳良乾形容，「就像綜合維他命一樣，精準的攝取雖然很好，但人體需要的很多養分也能從日常食物中攝取。」，他與市長都充分理解球迷朋友和國人的心情，因此決定順應民意，盼所有職業球員、各級運動員和來到亞太棒球場的使用者，都能充分享受揮汗運動的樂趣。

體育局強調，天然草皮為原方案，因此所有備料、工期等都不受影響；確定恢復原方案後，亞太成棒主球場也預計將如期於明年球季開始前完工，首度在全國球迷眼前亮相。

棒球 運動 體育 黃偉哲

延伸閱讀

慶祝式煙火政策不如焦點放運動場館 蔣萬安：會確保品質

賴清德規畫的亞太棒球村 綠議員籲勿任意髮夾彎、要成為亞洲最好

影／棒球場更換人工草皮…黃偉哲臉書被灌爆 轉彎恢復採用天然草皮

亞太棒球場改人工草皮 林俊憲：為辦演唱會非常荒謬

相關新聞

影／棒球場更換人工草皮…黃偉哲臉書被灌爆 轉彎恢復採用天然草皮

台南市亞太成棒主球場更換為人工草皮風波延燒，不只民進黨議員不挺，市長黃偉哲臉書更被灌爆，民眾要求「還我天然草皮」，更有球迷擔心更換草皮延宕球場啟用；黃偉哲在臉書回應有關亞太國際棒球訓練中心成棒主球場一事，對於天然草皮跟人工草皮的各種特點，感謝球迷提供許多意見，他已指示體育局亞太成棒主球場恢復採用天然草皮，亞太成棒主球場也將如期於明年賽季開始之前完工，與全國球迷見面。

賴清德規畫的亞太棒球村 綠議員籲勿任意髮夾彎、要成為亞洲最好

亞太國際棒球訓練中心成棒主球場改採人工草皮，引發社會嘩然，也成為全國關注話題，市長黃偉哲在臉書發文回應，已指示恢復採用天...

吸近30萬人次！奇美博物館「從拉斐爾到梵谷」展 最後2週晚間加場

奇美博物館國際大展「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」，開展3個月就吸引近30萬參觀人次，館方預估最後2週人潮最多，將...

家齊師生用創作說百年流光與蛻變 光陰故事如歷史發展縮影

台南市家齊高中今年創校百周年，社會科探究與實作師生以百年為主題，彙整過往人事景物的蛻變，今起展現創作成果，內容包含探索升...

凱米風災後台南河川海岸堆積漂流木 明天開放市民撿拾

凱米風災過後，台南市政府農業局今天公告明天起「台南市民開放自由撿拾漂流木」。漂流木常用於工藝、家具製造，常有人在颱風過後...

台南公幼職員薪資六都之末、起薪差1萬 教育局：持續調整

台南市議員陳怡珍表示，台南市公立專設幼兒園職員薪資為六都之末，起薪只有2萬8542元，相較於起薪最高的桃園市、高雄市有3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。