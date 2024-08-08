南市府順應民意 亞太成棒主球場恢復天然草皮設計

台南市關亞太國際棒球訓練中心成棒主球場原計畫使用天然草皮，後擬改採人工草皮，卻引起反彈，網路炸鍋。體育局今表示，經分析利弊得失，總體考量後向市長黃偉哲報告，黃市長指示，恢復天然草皮，原本的工期和經費均不受影響，成棒主球場將如期於明年賽季前完工。

體育局表示，亞太國際棒球訓練中心整體完工後，將是國內指標級的棒球訓練及國際賽事場地，先前考慮到為提振五級棒球運動訓練與國際賽事需求，並兼顧未來營運效益及永續發展，評估目前完工的5座主副球場均為天然草皮，欠缺一座人工草皮場地；另人工草皮可維持晴雨場地的穩定性、且科技草皮可客製滿足多元運用，有助於未來營運團隊的永續管理，因此研議將成棒主球場改為人工草皮。

不過，人工草皮雖有諸多優點，使用多年的成本較能攤提，尤其面對極端氣候帶來的養護問題，是許多國家球場近年選擇的新方案。體育局長陳良乾形容，「就像綜合維他命一樣，精準的攝取雖然很好，但人體需要的很多養分也能從日常食物中攝取。」，他與市長都充分理解球迷朋友和國人的心情，因此決定順應民意，盼所有職業球員、各級運動員和來到亞太棒球場的使用者，都能充分享受揮汗運動的樂趣。

體育局強調，天然草皮為原方案，因此所有備料、工期等都不受影響；確定恢復原方案後，亞太成棒主球場也預計將如期於明年球季開始前完工，首度在全國球迷眼前亮相。