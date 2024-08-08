嘉市新政策「嘉屋」品牌發表會 宜居建築新探索永續城市新解方

嘉市建城320年，擁有豐富林業文化、歷史底蘊及開放前進特質。市府呼應全球「永續」趨勢，上午在福容ＶＯＣＯ酒店舉辦「嘉屋」品牌發表會，介紹以「涼適、活力、新木都」為核心理念，提倡建築中融入新式木造、善用涼風、綠陰與陽光自然元素「嘉屋」，市長黃敏惠率市府團隊出席，鼓勵民間企業新建築，運用這些條件，融入木都嘉市「木」材質，為城市形塑新風貌。

福茂開發公司及負責設計建築師曾聰憲，以垂楊路、成仁街口的住宅大樓興建計畫為例，呈現融入「嘉屋」概念住宅新風貌，此案緊鄰歷史建築「原嘉義公學校宿舍」，大樓設計共享庭院，串連與歷史建物動線，創造與歷史共生面貌。

大樓採用綠電，屋頂設太陽能板、強化隔熱及遮陽設計，架設低碳車充電線架，沿街以喬木創造綠行人步道，錯層陽台栽種喬木，創造立體綠化；住宅引入延續城市風廊引入涼風，打造舒適的採光視野。曾聰憲強調，「嘉屋」是相當有企圖心，甚至領先六都設計理念。

黃敏惠引用成大建築系教授林子平警言：「每年的夏天，都將是你餘生最涼的夏天」，表示對未來環境變遷憂慮。她說，嘉南平原擁有北回歸線經過、西南季風、黑潮交會特殊地理條件，「嘉屋」品牌核心理念「涼適、活力、新木都」，鼓勵民間企業新建築採用，為城市形塑新風貌。

黃敏惠說，市府透過舊屋力、老屋卸妝、嘉有木屋等計畫，為市區6000多棟木建築，注入活化再利用力量，市府推動「木都2.0」，成就第二座人文森林新生，「嘉屋」計畫是嘉市推動「木都3.0」重要一環。都發處長許懷群表示，透過16種設計指標，為宜居建築設定評分機制，量化宜居設計指標，嘉屋品牌發表是第一步，未來將透過「嘉屋」方案徵集、相關法規研議與設計輔導，為形塑城市新風貌注入能量。