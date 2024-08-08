賴清德規畫的亞太棒球村 綠議員籲勿任意髮夾彎、要成為亞洲最好

亞太國際棒球訓練中心成棒主球場改採人工草皮，引發社會嘩然，也成為全國關注話題，市長黃偉哲在臉書發文回應，已指示恢復採用天然草皮，原本的工期和經費均不受影響，亞太成棒主球場將如期於明年賽季開始前完工，全台灣規模最大的棒球訓練中心將與全國球迷正式見面；民進黨市議員郭鴻儀表示，樂見事情有好的結果，希望市府記取經驗，重大政策不要任意「髮夾彎」。

市府體育局說明，亞太國際棒球訓練中心整體完工後，將是台灣指標級的棒球訓練及國際賽事場地，先前考慮到為提振台灣五級棒球運動訓練與國際賽事需求，並兼顧未來營運效益及永續發展，評估目前完工的5座主副球場均為天然草皮，惟欠缺一座人工草皮場地；再者，人工草皮可維持晴雨場地的穩定性、且科技草皮可客製滿足多元運用，有助於未來營運團隊的永續管理，方研議將成棒主球場改為人工草皮。

南市體育局指出，因天然草皮為原方案，因此所有備料、工期等都不受影響；確定恢復原方案後，亞太成棒主球場也預計將如期於明年球季開始前完工，首度在全國球迷眼前亮相。

郭鴻儀說，亞太棒球村計畫是斥資34億元的棒球殿堂，從現任總統賴清德擔任台南市長時開始規畫，至今包含成棒主球場、成棒副球場、少棒主球場、少棒副球場，還有兩個練習場，是全國數一數二的棒球場，軟硬體兼具，期待能培育更多優秀的棒球球員及棒球相關產業在台南落地生根。這麼專業的棒球場館，應展現專業的態度。

郭鴻儀表示，亞太棒球村歷經2位市長、1位代理市長，還有議會預算的支持，不只是全台最好，規模在亞洲也是屬一屬二，市府不可辜負國人的期待，相信賴清德總統也一直在關注棒球場的進度，未來不只是國家級的棒球訓練中心，更可爭取韓國、日本等高緯度國家來冬訓，都是商機。

市長黃偉哲之前曾強調，棒球是我們的國球，也是台南市民最熱愛的運動，不管是王建民、郭泓志、陳金鋒等，許多優秀棒球選手，都出生自台南，所以更有責任要做得更好，尤其今年「台南400」，將迎來台灣最完整的棒球基地，預計在主球場啟用後展出「百年棒球史特展」，邀全國民眾見證全台最大規模棒球場的誕生。