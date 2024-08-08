全國最大「太平盛世」鐵花窗公共藝術作品 矗立嘉縣梅山太平社區

嘉義縣文化基金會去年舉辦視覺藝術課程，邀請將鐵花窗打響知名度的藝術家蔡佳吟、黃啟軒，指導梅山鄉太平社區長者、太平國小學員手作鋁線發想，並透過與居民訪談，將所有故事融成一幅台灣最大型鐵花窗創作作品（200乘300公分），矗立梅山36彎望風亭旁，成為新地標打卡點。

文化基金會執行長陳尚雍表示，這個全新地標矗立36彎望風亭旁吸睛，紀錄片曝光後，引起關注。他指出，這是一件具集體意識公共藝術，學員團隊合作在出生土地，完成屬於太平村首次創舉。

陳尚雍說，這次藝術駐村選在梅山鄉太平村，希望注入更多不一樣創意，過去太平村是默默無聞小村落，自從建造太平雲梯後，在村長帶領居民努力下，這裡成為藝術藝文重鎮，因此打造取名為「太平盛世」巨型鐵花窗，讓更多人看見太平的美。

陳尚雍表示，這件作品理念來自每位學員，以雙手作為山，代表用心的茶農一生只為做出一杯好茶，奉茶給行經36彎而來的旅人，歡迎蒞臨冠軍茶故鄉，駐足沿途豐富自然景觀，還有群山環繞視野開闊，漫步太平雲梯，可遠眺平原城市風貌，近看感受雲霧及晝夜雲彩變化。

他指出，這個用鐵擘劃作品，內有高山茶、咖啡、蘭花、高冷蔬菜等農作意象，象徵農民辛勞耕耘與上天賜予禮物，當然百年老街蘊藏歷史風韻與人情味不能少，包括香客不絕的三元宮作為鎮守梅山最高信仰中心，庇佑居民順心平安，都能在這個作品一覽無遺。

村長嚴清雅說，希望透過藝術家，為這塊土地付出貢獻創作，創造共好共榮更好的社會。蔡佳吟指出，讓學員對他們認為太平覺得最棒故事，在紙上畫出最美風景，鐵花窗系列講在地故事，藉由這片土地共創作品，讓每個人從作品看到自己，也讓每個人都被看見。