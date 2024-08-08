花蓮籌募植物人安養院 雲林公益巡演尚有4成票待認購

為照顧花東清寒植物人，創世基金會積極籌建花蓮分院，期能在3年啟用，為籌募建院經費創世與蘋果劇團合作，推出「愛劇在一起～抓龍特攻隊」公益兒童劇，雲林斗六場將在8月24日演出，到目前尚有4成票券待認助，斗六院長張曉蓉今天呼籲大家一起來看戲做公益，歡迎企業認票再轉贈弱勢家庭孩童來看劇，共同為籌建分院盡心力。

張曉蓉指出，創世主要照顧家境清寒低收入戶植物人，創辦人曹慶希望能在全國各縣市都設置分院，花蓮分院是創世第18家分院，為籌募建院經費，99歲創辦人親筆創作多幅「洄瀾」畫作義賣，基金會也與蘋果劇團合作推出公益兒童劇，並在全國巡演勸募。

張曉蓉說，15年前斗六院設置時，也獲各界熱心幫忙，讓雲林縣的植物人可以就近安養，家人探視不用舟車勞頓，所以花蓮分院籌建，斗六院絕不能缺席，期待雲林人能用愛回報，這次「抓龍特攻隊」公益兒童劇演出感謝福德巧新基金會、豐泰文教基金會及仁美扶輪社、虎女獅子會、虎尾扶輪社等社團熱心支持。

蘋果劇團長方國光表示，這次為公益劇「抓龍特攻隊」特別打造一隻2層樓高的大魔龍，全劇用英雄式故事情節引發孩子好奇，進而了解親情、友情的重要，也讓孩子認知只要有愛就有勇氣和希望，很適合親子觀賞，看劇做公益，意義更深遠。

張曉蓉說，距本月24日演出只剩2周，但目前仍有4成票券待認助，期待企業及社會大眾踴躍認票，一起來看劇做公益，愛心捐款600元即可索取入場券一張，相關認助方式可洽詢創世斗六院，電話：05-5377855分機9。